Dank Gabalier und Egli: „Starnacht“ bremst „Sauerkrautkoma“ aus

Andreas Gabalier, DJ Ötzi und Beatrice Egli wollten am Samstag die „Starnacht“ retten. Es ist ihnen gelungen. Deutlicher Quoten-Sieg im ORF gegen den Eberhofer-Krimi.

Es war ein TV-Duell der (Quoten)-Giganten: Am Samstag matchten sich im ORF-Hauptabend-Programm der 5. Eberhofer-Krimi „Sauerkrautkoma“ und die „Starnacht aus der Wachau“ um Zuseher. Die Starnacht fuhr damit gleich mit den Topstars des Genres auf: Beatrice Egli, Pietro Lombardi DJ Ötzi und als Highlight Andreas Gabalier. Eine Starpower, die letztendlich den Sieg brachte. Mit 471.000 Schunkelfans auf ORF2 und bei einem Marktanteil von 25 Prozent gab’s den Tagessieg. Und ein leichtes Plus zur im August gezündeten „Starnacht am Wörthersee“, wo zwar knapp weniger ORF-Seher, nämlich 461.000, dabei waren, dafür der Markanteil etwas stärker war: 27 Prozent.

Bei der Wiederholung des 2018er Hits „Sauerkrautkoma“ mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz waren zeitgleich in ORF1 bei einem Markanteil von 17 Prozent 336.000 Seher dabei. Doch deutlich weniger als bei der „Starnacht“, die unter der Moderation von Barbara Schöneberger und Hans Sigl ein unglaublich starkes Musik-Programm vor den Vorhang holte: Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, Söhne Mannheims, Pietro Lombardi, Josh., Chris Steger, Simone, Ella Endlich, Anna-Carina Woitschack, Kaleen und Alexander Eder. Mehr als 8.000 Besucherinnen und Besucher, zahlreiche Vip´s aus Wirtschaft & Politik mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze strömten am STARnacht-Wochenende an das Donauufer gegenüber der imposanten Burg Dürnstein.

Vor Beginn der Show erlebten Simone & Olaf aus Deutschland einen besonderen STARnacht-Moment. Die beiden sind seit 10 Jahren bei fast allen STARnächten am Wörthersee, am Neusiedler See und in der Wachau mit dabei. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte ihnen eine „STARnachtstern-Trophäe“, die nur bei ganz besonderen Anlässen verliehen wird. Die beiden waren ganz gerührt und haben sich gleich nach der Verleihung für alle STARnächte 2026 ihre Tickets gesichert.

Trophäe gab es für Andreas Gabalier diesmal keine, jedoch ein Award für die meisten Selfies des Wochenendes ist ihm sicher. Der Volks-Rock'n'Roller liebt die Wachau und seine Fans hier und natürlich die kulinarischen Versuchungen, die das malerische Weltkulturerbe zu bieten hat. So auch Barbara Schöneberger und Hans Sigl, die während ihrer Zeit in der Wachau immer wieder gerne bei Bernd Pulkers legendären Heurigen vorbeischauten.

Leslie Clio war so begeistert von der einmalig schönen Landschaft, dass sie ihre Laufschuhe auspackte und ein paar Runden durch die Weingärten drehte. Auch DJ Ötzi genoss seine Zeit in der Wachau, vor allem, weil ihn seine Tochter Lisa-Marie begleitete. Diese war fleißig am Filmen und Posten, um die SocialMedia-Gemeinde am Laufenden zu halten.

Irlands Superstar Johnny Logan reiste in die Wachau direkt aus Spanien an und verbreitete das Gerücht, dass er für das traumhafte Wetter verantwortlich ist, da er die Sonne des Südens eingepackt hatte. Mit im Gepäck hatte er seine große Liebe, die bei allen Terminen mit dabei war. Seine kleine Havaneser-Lady Molly war auch Backstage der absolute Superstar.