Nina Proll und Co. gaben beim Masters Of Dirt Sommerfest Gas

Am Samstag eröffnete Georg Fechter im Rahmen des Masters of Dirt Sommerfest die „M.O.D World" in Klosterneuburg. Ein cooles Familienfest mit VIP-Aufmarsch.
Georg Fechter rief und alle kamen: Am Samstag, öffnete im Rahmen des Masters of Dirt Sommerfest die „M.O.D World“ in Korneuburg offiziell ihre Tore. Mehrere tausend Gäste – darunter VIPS wie Nina Proll, Cesár Sampson, Gabi Stumpf sowie der Bürgermeister von Korneuburg, Christian Gepp (ÖVP) feierten die Eröffnung des neuen 5.000 m² großen Actionsport-Areals. Highlight ist die erste öffentliche und suburbane E-Motocross-Strecke Österreichs.
- "Starnacht in der Wachau": Sigl mit peinlichem Furz-Sager
- Lilly-Becker: Zwangsvollstreckung im Wiesn-Zelt
- "O'zapft is" - 190. Münchner Oktoberfest eröffnet
- Heidi-Fest: Star-Auflauf bei Klum-Party
„Wir schaffen hier einen Platz, an dem Sport, Innovation und Community zusammenkommen“, erklärt Georg Fechter, Mastermind von Masters of Dirt. Auch Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp zeigte sich begeistert: „Die M.O.D World setzt neue Maßstäbe für Freizeit und Action in Korneuburg.“
Zum Auftakt des Sommerfests fand ein spektakulärer Ride Out von Wien nach Korneuburg statt. Angeführt vom Wiener Rider Samy Louis Fernbach sowie den britischen Bike-Life-Stars Jake100 und Nay Nay fuhren mehrere hundert Teilnehmer vom Wiener Praterstern entlang der Donau bis zur neuen M.O.D World.
Die M.O.D World präsentierte sich dabei mit vielseitigem Programm wie spektakulären Freestyle Motocross Shows, Padel-Tennis, Skatepark, Trampoline, Airtrack, Airbag, Musik, Fashion, Food & Drinks als Ort voller Erlebnisse für die ganze Familie. Für die passende Stimmung sorgte Kenda-Athlet Elias Ruso, der auf einem speziell entwickelten Sound-Bike von Velo Concerts live auflegte