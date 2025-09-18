Heidi-Fest: Star-Auflauf bei Klum-Party

Die Model-Mama feiert im Hofbräuhaus mit rund 600 hochkarätigen Gästen

Heidi Klum ist bekannt dafür, dass sie die großen Feste liebt. Nun hat sich das Topmodel ein Stück bayerische Tradition nach eigenen Regeln geschaffen: Mit Familie, Freunden und Promis lud sie im Münchner Hofbräuhaus zum „HeidiFest“ – ein privates Oktoberfest, das so schnell keiner vergessen wird. Die 51-Jährige, die schon unzählige Partys rund um den Globus erlebt hat, wollte diesmal in München feiern – noch bevor die Wiesn offiziell eröffnet wird.

An Heidis Seite: ihr Ehemann Tom Kaulitz, der passend zum Dirndl seiner Frau im roten Janker erschien, sowie Schwager Bill Kaulitz. Auch Heidis Kinder waren mit dabei. Voller Stolz schwärmte das Model: „Sie sehen schick aus. Tracht steht ihnen gut – aber jeder Frau steht ein Dirndl gut.“

Star-Auflauf

12/12 © Getty Heidi Klum. © Getty Franziska Knuppe © Getty Leni Klum. © Getty Peter und Mike Kraus. © Getty Nik P. und Gattin Karin. © Getty Roberto Blanco und seine Luzandra. © Getty Barbara Meier. © Getty Thomas und Claudia Anders. © Getty Elias Becker und Freundin Yasmine Dahlberg © Getty Popstar Sasha und seine Julia. © Getty Ramona Drews, Jürgen Drews, Joelina Drews und Adrian Louis © Getty Hayley Hasselhoff.

Rund 600 Freund:innen folgten der Einladung – darunter auch Stars aus der Schlagerwelt. So feierten unter anderem Rock‘n‘Roller Peter Kraus, Modern-Talking-Hälfte Thomas Anders, Popstar Sasha, die Wildecker Herzbuben und viele andere Künstler. Auch Österreich war unter den VIPs vertreten. Allen voran Model Barbara Meier, Schlager-Star Nik P. und der „Modefuzzi“ Adi Weiss.