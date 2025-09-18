Alles zu oe24VIP
Leni, Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi, Erna, Bill Kaulitz, Johan Samuel & Lou
© Getty

Großer Andrang

Heidi-Fest: Star-Auflauf bei Klum-Party

18.09.25, 22:57
Die Model-Mama feiert im Hofbräuhaus mit rund 600 hochkarätigen Gästen

Heidi Klum ist bekannt dafür, dass sie die großen Feste liebt. Nun hat sich das Topmodel ein Stück bayerische Tradition nach eigenen Regeln geschaffen: Mit Familie, Freunden und Promis lud sie im Münchner Hofbräuhaus zum „HeidiFest“ – ein privates Oktoberfest, das so schnell keiner vergessen wird. Die 51-Jährige, die schon unzählige Partys rund um den Globus erlebt hat, wollte diesmal in München feiern – noch bevor die Wiesn offiziell eröffnet wird.

An Heidis Seite: ihr Ehemann Tom Kaulitz, der passend zum Dirndl seiner Frau im roten Janker erschien, sowie Schwager Bill Kaulitz. Auch Heidis Kinder waren mit dabei. Voller Stolz schwärmte das Model: „Sie sehen schick aus. Tracht steht ihnen gut – aber jeder Frau steht ein Dirndl gut.“

Star-Auflauf

Model-Mama Klum lud zum Heidi-Fest

  • Hayley Hasselhoff. 1/12
    Heidi Klum.
  • Hayley Hasselhoff. 2/12
    Franziska Knuppe
  • Hayley Hasselhoff. 3/12
    Leni Klum.
  • Hayley Hasselhoff. 4/12
    Peter und Mike Kraus.
  • Hayley Hasselhoff. 5/12
    Nik P. und Gattin Karin.
  • Hayley Hasselhoff. 6/12
    Roberto Blanco und seine Luzandra.
  • Hayley Hasselhoff. 7/12
    Barbara Meier.
  • Hayley Hasselhoff. 8/12
    Thomas und Claudia Anders.
  • Hayley Hasselhoff. 9/12
    Elias Becker und Freundin Yasmine Dahlberg
  • Hayley Hasselhoff. 10/12
    Popstar Sasha und seine Julia.
  • Hayley Hasselhoff. 11/12
    Ramona Drews, Jürgen Drews, Joelina Drews und Adrian Louis
  • Hayley Hasselhoff. 12/12
    Hayley Hasselhoff.

Rund 600 Freund:innen folgten der Einladung – darunter auch Stars aus der Schlagerwelt. So feierten unter anderem Rock‘n‘Roller Peter Kraus, Modern-Talking-Hälfte Thomas Anders, Popstar Sasha, die Wildecker Herzbuben und viele andere Künstler. Auch Österreich war unter den VIPs vertreten. Allen voran Model Barbara Meier, Schlager-Star Nik P. und der „Modefuzzi“ Adi Weiss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

