"Starnacht in der Wachau": Sigl mit peinlichem Furz-Sager

Sommerliche Stimmung, große Stars – und peinliche Witze: Die ORF-Show „Starnacht in der Wachau“ wurde für Moderator Hans Sigl zur Fremdschäm-Nummer.

Bei spätsommerlichem Wetter in Rossatzbach (NÖ) begrüßten Barbara Schöneberger und Hans Sigl bei der „Starnacht in der Wachau“ nationale und internationale Musikgrößen. Die Bühne glänzte – die Pointen der Moderatoren weniger.

Auftritt von DJ Ötzi

Schon zu Beginn wirkte der Humor des Duos gezwungen. Nach dem Auftritt von DJ Ötzi versuchte Schöneberger mit einem Oktoberfest-Bezug zu punkten. Sigl konterte mit „O'gspritzt is“ – Lacher blieben aus.

Auch seine Anspielung auf die Kulisse sorgte für Stirnrunzeln: „Das sieht hier aus wie ein Gemälde von Van Gogh.“ Als er anschließend über „fehlende Ohrwaschl“ witzelte, wurde es im Publikum eher still.

Fremdscham-Moment

Den Tiefpunkt markierte ein Dialog über Sigls „Talente“. Auf Schönebergers Frage, was er noch könne, antwortete er: „Mit der Achsel furzen? Soll ich?“ – nur ihr schnelles „Vielleicht später“ verhinderte den nächsten Fremdscham-Moment.

Witz-Einlagen der Moderatoren

Trotz der bemühten Comedy-Auftritte standen die Musikstars im Mittelpunkt: Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Josh und Pietro Lombardi sorgten für Stimmung. Deren Auftritte konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Witz-Einlagen der Moderatoren wenig zündeten.