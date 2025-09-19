Wegen Starnacht in der Wachau: Anna Carina-Woitschack sagt Auftritt ab

Die Sängerin hätte eigentlich ein Konzert in Düsseldorf gespielt, doch für ihren Österreich-Auftritt mit Starbesetzung ließ sie diesen ausfallen. Für Ersatz ist bereits gesorgt.

Am Samstag verwandelt sich die Wachau erneut in eine große Musikbühne: Die „Starnacht aus der Wachau“ lockt nationale und internationale Stars aus Pop, Rock und Schlager nach Niederösterreich. Durch den Abend führen Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl, die gemeinsam für Stimmung sorgen.

Unter den auftretenden Künstlern ist auch Anna-Carina Woitschack. Für ihren Auftritt bei der „Starnacht“ musste die Schlagersängerin jedoch ein anderes Engagement absagen – ein Konzert mit Jay Khan in Düsseldorf.

Konzertabsage für die „Starnacht“

Eigentlich hätte Woitschack im Schlager Café Düsseldorf gemeinsam mit Jay Khan und Eloy de Jong auftreten sollen. Dort war unter anderem ihr gemeinsames Duett „Sie, Du & Ich“ geplant, wie Jay Khan bereits im April auf Instagram angekündigt hatte. Doch die Sängerin entschied sich kurzfristig für den TV-Auftritt in der Wachau. Auf der Brunner Wiesn glühte sie bereits für das Musik-Spektakel vor. Die Österreich-Fans danken es ihr.

Ersatz gefunden

Ganz ohne Duett muss Jay Khan allerdings nicht auskommen. In einem Instagram-Livestream verriet er, dass stattdessen Daniel Sommer einspringt. Der Sänger stammt aus Düsseldorf – ein echtes Heimspiel also. Die Fans zeigen sich begeistert: „Was für tolle News. Das wird ein toller Abend“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer ergänzt: „Gute Wahl mit dem lieben Daniel."