Melissa Naschenweng rockt die Brunner Wiesn Eröffnung

Niederösterreichs größtes Oktoberfest, die Brunner Wiesn, geht zum 13. Mal über die Bühne. Vom 18. September bis zum 4. Oktober gibt es auf der Festbühne Bier, gute Laune und jede Menge Musik.

Und jene Musik wird auch von sehr prominenten Namen dargeboten. Melissa Naschenweng ist nämlich nicht nur für den Bieranstich - gemeinsam mit Roman Gregory - zuständig, sondern wird das Fest auch musikalisch eröffnen, unterstützt von Anna-Carina Woitschack.

Gelände bietet 30.000 Quadratmeter

Die Eröffnung findet am 18. September um 19:30 Uhr mit dem Bieranstich statt. Es ist nur erst der Startschuss für 17 Tage Oktoberfest in Brunn am Gebirge und es bleibt auch nicht nur bei diesen prominenten Namen.

Neben zwei Mallorca-Partys mit Artists wie Mickie Krause, Ikke Hüftgold oder Die Atzen, treten separat auch Dieter Bohlen (Support durch Pietro Basile), Egon7, Die Fürsten, Meilenstein und K'S Live auf.

© Brunner Wiesn

Das Festivalgelände erstreckt sich über 30.000 Quadratmeter, bietet einen Vergnügungspark, einen Biergarten, das Discozelt, viel freie Fläche und natürlich das große Festzelt.