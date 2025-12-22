Tausende Tiere verendet: Polizei sucht Fischmörder

In Ramsau am Dachstein kam es zu einem massiven Fischsterben in mehreren Fischteichen. Als Ursache wird eine Verunreinigung durch Chlorgranulat genannt. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.

Am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr wurde eine Polizeistreife in den Bereich Leiten (Gemeinde Ramsau am Dachstein) geschickt. Dort soll es zu einer Manipulation an mehreren Fischteichen gekommen sein. Der Verdacht: Eine bisher unbekannte Person hat das Wasser mit Chlorgranulat verunreinigt.

Dies führte zu einem riesigen Fischsterben in insgesamt 18 Fischteichen. Derzeit wurden mehrere tausende tote Fische mit einem Gesamtgewicht von rund 600 Kilogramm geborgen. Von dieser Manipulation sind unter anderem Regenbogenforellen, Bachforellen, Seeforellen sowie Saiblinge betroffen.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der Schaden sei massiv und beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da weiterhin Fische sterben, ist es aktuell schwer, das gesamte Schadensausmaß zu beurteilen.

Die Polizeibeamten setzten den Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Liezen sowie den Journaldienst des Amtstierarztes der Bezirkshauptmannschaft Leoben in Kenntnis. Die Ermittler und ein umweltkundiges Organ führten eine Tatort- und Spurensicherung durch.

Polizei sucht nach Täter

Sie entnahmen Wasserproben und sicherten die verendeten Fische. Im Bereich der Teichanlage wurde Chlorgranulat sichergestellt. Die im Bereich der Anlage installierten Wildkameras werden aktuell ausgewertet und die Bevölkerung in der Umgebung befragt. Die Polizei führt Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt gemäß § 180 StGB.

Laut der Polizei soll die Person im Zeitraum von 21. Dezember 2025, 17.00 Uhr, bis 22. Dezember 2025, 14 Uhr, im Bereich Leiten/Ramsau am Dachstein gewesen sein. Die Ermittler bitten, alle verdächtigen Wahrnehmungen oder Hinweise zu Personen bzw. Fahrzeugen an die zuständige Polizeiinspektion Schladming unter 059133-6356 zu melden. Alle Hinweise werden auf Wunsch vertraulich behandelt.