Formel-1-Insider: Lewis Hamilton hat sich bereits verabschiedet

Lewis Hamilton erlebte 2025 die schlechteste Saison seiner Karriere. Ein Insider behauptet, dass er nächstes Jahr nicht zurückkehren wird.

Ein Sieg im Sprint von China, ansonsten kein einziger Podestplatz. Das erste Jahr von Lewis Hamilton bei Ferrari war ein Desaster für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister. Mit 40 Jahren verdichten sich nun die Gerüchte, dass der Brite vor dem Rücktritt steht.

Der Neustart mit dem großen Ziel des achten WM-Titels und damit den alleinigen Rekord zu holen, ist nach hinten losgegangen. Hamilton war in der abgelaufenen Saison ein Schatten seiner selbst und landete in der Endabrechnung nur auf Platz 6 der Fahrerwertung.

Hinter den Kulissen dürfte es das ganze Jahr über gebrodelt haben. Teamchef Fred Vasseur steht ebenso in der Kritik wie das Fahrer-Duo Hamilton und Charles Leclerc. Während der Monegasse mit einem Wechsel liebäugelt, gibt es immer mehr Meldungen, dass Hamilton sein Karriereende bekannt geben wird. Denn Experten sind sich sicher, dass der italienische Rennstall auch im nächsten Jahr mit dem Sieg nichts zu tun haben wird. Vor allem Mercedes und Aston Martin mit Star-Designer Adrian Newey sollen sich um den Titel duellieren.

War das Abschiedsrede?

Jetzt hat der ehemalige Formel-1-Pilot Johnny Herbert erneut Öl ins Feuer gegossen und die Gerüchte weiter angeheizt. Der Brite meint, dass Hamilton bei Ferrari seine Abschiedsrede gehalten hat.

Dabei bezieht er sich auf ein Posting seines Landsmannes. Herbert: "Du musst ehrlich zu dir selbst sein. Und wenn du ehrlich das Gefühl hast, keine Ahnung zu haben, was du tun musst, um aus dem Tief herauszukommen und das Problem zu lösen, warum dann weitermachen?" Weiters schildert er, dass Hamilton in seiner ruhmreichen Karriere immer einen Weg aus Krisen gefunden hat. "Er wird sich mit seinen Eltern zusammensetzen und diskutieren, was die richtige Entscheidung sein wird."

Noch dazu heizte Hamilton selbst mit kryptischen Aussagen in Interviews die Gerüchte an. Zuletzt wollte er auch nicht mehr über die nächste Saison reden und freute sich auf das Ende der Saison und auf Weihnachten mit seinen Liebsten.