oe24
Paar Zechpreller
Festnahme

Zehntausende Euro: Dreistes Pärchen prellte mehrere Hotels

04.12.25, 09:59
Das Duo checkte unter anderem auch in Kitzbühel ohne zu zahlen ein. 

Ein dreistes Pärchen soll in gleich mehreren Hotels in Tirol und Salzburg die Zeche geprellt haben. Die beiden, ein Deutscher (25) und seine 23-jährige Freundin, checkten jeweils in den Häusern ein und täuschten jeweils vor zahlungsfähig zu sein.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich. Doch die Rechnung machte das Duo ohne die Polizei. Diese konnte den 25-Jährigen unter Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck am Dienstag festnehmen. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Haft. 

Die Ermittlungen laufen derzeit. Beide Tatverdächtige werden angezeigt.

