Mann (50) zog als Zech-Preller durch Wiener Gasthäuser

Ein 50-Jähriger soll in Wiener Gaststätten serienweise die Zeche geprellt haben.

Nachdem er Montagabend in einem Lokal in der Währinger Gentzgasse wieder gratis dinieren wollte, setzten Polizei und Staatsanwaltschaft dem Treiben zumindest vorläufig ein Ende.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden in das Gasthaus gerufen, nachdem sich der Mann geweigert hatte, kurz zuvor konsumierte Speisen und Getränke zu bezahlen, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick.

Wollte nicht zahlen

Der 50-Jährige wurde zur Einvernahme auf eine Polizeiinspektion gebracht. Dann stellte sich heraus, dass er in den vergangenen Tagen bereits mehrfach wegen Zechprellerei angezeigt worden war. Es sei von gewerbsmäßigem Betrug auszugehen, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die vorläufige Festnahme an.