Der Reality-Star bekommt normalerweise Gagen in Höhe von mehrstelligen Tausenderbeträgen, doch eine Zeit lang lebte er von viel weniger.

Eine Steuernachzahlung in Höhe von 250.000 Euro brachte Dschungel-Star Matthias Mangiapane in eine prekäre Lage. "Es wurde alles gepfändet, was ich an Konten und Fonds habe", erklärte er gegenüber RTL. "Das Ganze hat mich fix und fertig gemacht."

Mama war schuld!

Seine Mutter sei dafür verantwortlich gewesen, da sie sich gemeinsam mit einer Bekannten um die Steuererklärung ihres Sohnes kümmerte. "Leider haben die beiden die Vorsteueranmeldung vergessen", sagte er. Viele Monate lang musste er folglich mit "nur" 1.500 Euro auskommen. Er habe sich dann stark einschränken müssen, da er natürlich einen luxuriöseren Lifestyle gewöhnt war. Normalerweise verdiene er ungefähr 18.000 Euro im Monat.





Mangiapane: "Härteste Momente alleine durchgemacht"

Mittlerweile seien alle Schulden wieder beglichen und er könne sein Gehalt voll ausnützen. "Das ist jetzt wieder ein völlig anderes Lebensgefühl." Er hoffe dennoch, dass ihm das Finanzamt nach vollständiger Prüfung auch die gezahlte Summe wieder zurückerstattet. In Zukunft werde ihm so ein dummer Fehler bestimmt nicht noch einmal passieren. Auf Instagram schreibt Mangiapane: "Ich habe meine härtesten Momente im Leben alleine durchgemacht, während jeder dachte, es ginge mir gut."