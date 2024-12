Nach Zechprellerei: Syrer attackierte Polizisten mit Nagelfeile

Der 25-jährige Syrer wurde festgenommen.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr zu einer Hotelbar in die Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen, wo ein Gast sein Getränk nicht bezahlen. Der syrische Zechpreller soll laut und aggressiv gegenüber dem Personal geworden sein. Auch ein gutes Zureden der Polizisten beruhigte den Mann nicht.

Der Syrer trat mit den Füßen und ging dann noch mit einer Nagelfeile auf einen der Beamten los. Daraufhin wurde er festgenommen, in eine Justizanstalt eingeliefert und wegen Mordversuchs sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Kein Alkohol im Spiel

Bei der Einvernahme durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, war der 25-Jährige nicht geständig. Alkohol dürfte nicht im Spiel gewesen sein. Ein Alkotest ergab 0,00 Promille.