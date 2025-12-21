Schneemangel bringt Skigebiete ins Schwitzen

Der anhaltende Schneemangel stellt die Skigebiete in Niederösterreich derzeit vor große Herausforderungen. Zwar sind aktuell neun Skigebiete in Betrieb, für künstliche Beschneiung ist es wegen der milden Temperaturen jedoch zu warm.

Trotz Plusgraden und frühlingshaftem Wetter nutzten am Samstag rund 1.000 Besucherinnen und Besucher die Pisten in Annaberg (Bezirk Lilienfeld), wie "ORF Niederösterreich" berichtet. Viele Wintersportler zeigten sich demnach "hungrig nach Schnee" und suchten Bewegung sowie frische Luft. Der größte Andrang herrschte im Kinderland, wo auch Skikurse stattfanden. Wartezeiten gab es keine.

Als Familienskigebiet konzentriert sich Annaberg auf die blauen Abfahrten, die mithilfe moderner Schneehöhenmesssysteme intensiv präpariert werden, während die schwarze Piste gesperrt ist. Das schmale weiße Band am grünen Berg sei griffig gewesen und die Schneeauflage betrage derzeit 20 bis 60 Zentimeter, berichtet "ORF Niederösterreich".

Aufgrund des Tauwetters waren einzelne Lifte außer Betrieb. Dennoch bleibt man optimistisch: Für den 24. Dezember wird Neuschnee erwartet, und die Schneekanonen stehen bereit.