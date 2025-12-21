Weltrekord-Skilehrer ist ein „zacher, bunter“ Hund

Der ehemalige Skischullehrer hat viele inspirierende Geschichten auf Lager - und immer ein neues Ziel vor Augen.

Obertauern. Hermann Koch (65) ist staatlich geprüfter Ski- und Snowboardführer. Der „zache Hund“ ist in Obertauern bekannt wie ein bunter Hund. Koch hat viele Weltrekorde im Snowbiken und Skibobfahren aufgestellt.

In der vergangenen Skisaison ist er mehr als 200 Skitouren mit 530 Höhenmetern auf das Zehnerkar gegangen und hat damit nicht nur persönliche Ausdauer bewiesen, sondern auch einen neuen Rekord aufgestellt – und das alles für den guten Zweck. „Ich bin manchmal mehrmals täglich hinauf“, sagt Koch. „Mit meinen Aktionen möchte ich Menschen inspirieren, ihre eigenen Grenzen zu überwinden und neue Herausforderungen anzunehmen. Es geht nicht nur um Rekorde, sondern darum, Leidenschaft und Begeisterung für den Sport zu teilen.“

© Römerhof

Koch ist Hausskilehrer im 4-Stern-Plus-Hotel Römerhof in Obertauern, der von Peter Mayer geführt wird. Im Hotel direkt an der Piste ist man ohrwurmgefährdet. Anstatt beim Skischuhanziehen zu fluchen, summt man „Junge Römer“ von Falco in der Cover-Version von Garish vor sich hin.