oe24 Login
ki google.png

Hohes Bußgeld droht

EU-Kommission geht wegen Datennutzung für KI gegen Google vor

09.12.25, 09:59 | Aktualisiert: 09.12.25, 13:46
Unternehmen unter Verdacht, Quellen für KI-Übersicht nicht angemessen zu bezahlen. Ein Milliarden-Bußgeld in Höhe von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes droht.

Die EU-Kommission geht wegen der Nutzung anderer Websites für mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Suchergebnisse gegen Google vor. Die Brüsseler Wettbewerbshüter vermuten nach Angaben vom Dienstag, dass der Konzern seine Quellen für die KI-Übersicht in der Google-Suche nicht angemessen bezahlt und seine KI mit Youtube-Videos trainiert. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht Google ein Bußgeld in Höhe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

In dem Verfahren geht es um die mithilfe von KI erstellte Übersicht, die seit einigen Monaten ganz oben in den Ergebnissen fast jeder Google-Suche auftaucht. Diese Übersicht basiert auf Inhalten, die im Internet frei verfügbar sind - etwa über das Online-Lexikon Wikipedia oder Nachrichtenseiten.

Die EU-Kommission vermutet, Google nutze diese Daten, ohne den Inhabern der Websites "eine angemessene Vergütung zu zahlen und ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, eine solche Nutzung ihrer Inhalte abzulehnen". Hinzu komme, dass sich keine andere Website mit Google anlegen wolle: Alle seien für ihr Geschäft darauf angewiesen, in der Google-Suche aufzutauchen.

Googles Marktmacht als Problem

In den Brüsseler Ermittlungen geht es außerdem um den Videodienst Youtube, der ebenfalls zu Google gehört. Die Kommission vermutet, dass der Konzern auf Youtube hochgeladene Videos nutzt, um sein KI-Modell zu trainieren - ebenfalls ohne die Ersteller dafür zu bezahlen. Sie haben demnach keine Möglichkeit, dieser Nutzung zu widersprechen, wenn sie Youtube weiter nutzen wollen.

Der Kommission geht es in dem Verfahren einerseits darum, dass die Urheber der Inhalte unfair behandelt werden. Außerdem geht es um die Marktmacht Googles im Wettbewerb mit anderen KI-Anbietern, die ihre Modelle nicht mit Youtube-Videos füttern können.

Ermittlungen nach Beschwerden zahlreicher Verlage

Den Ermittlungen waren Beschwerden zahlreicher Verlage vorausgegangen. Im Sommer reichten unter anderem die britische Organisation Foxglove und die Vereinigung Unabhängiger Verleger Beschwerde bei der EU-Kommission ein. "Google stiehlt die Arbeit professioneller Reporter - und macht sie schlechter - ohne sie oder ihre Verleger zu entschädigen", kritisierte Foxglove damals.

Google kritisierte die Ermittlungen der Kommission scharf. Die EU-Vorwürfe seien ein Risiko, "Innovationen in einem Markt zu ersticken, der kompetitiver denn je ist", teilte eine Konzernsprecherin mit. Google werde aber mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Eine Frist für die Ermittlungen gibt es nicht. Bestätigen sich die Vorwürfe, droht Google ein Bußgeld in Höhe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Erst im September hatte die Kommission in einem anderen Fall eine Strafe von fast 3 Mrd. Euro gegen Google verhängt, damals ging es um das Geschäft mit Werbung.

