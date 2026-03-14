Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.40 aktien up +0.6% Andritz AG 63.00 aktien down -4.62% BAWAG Group AG 118.50 aktien down -1.66% CA Immobilien Anlagen AG 24.580 aktien down -1.6% CPI Europe AG 15.660 aktien down -0.51% DO & CO Aktiengesellschaft 174.20 aktien down -2.68% EVN AG 28.050 aktien up +1.63% Erste Group Bank AG 91.45 aktien down -2.51% Lenzing AG 22.050 aktien down -1.78% OMV AG 58.80 aktien up +1.47% Oesterreichische Post AG 33.550 aktien up +1.98% PORR AG 36.150 aktien down -3.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.040 aktien down -2.11% SBO AG 36.050 aktien up +1.69% STRABAG SE 86.70 aktien down -1.92% UNIQA Insurance Group AG 15.000 aktien down -3.47% VERBUND AG Kat. A 65.00 aktien down -0.99% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.10 aktien down -0.32% Wienerberger AG 23.380 aktien down -2.83% voestalpine AG 39.520 aktien down -3.42%
  1. oe24.at
  2. Business
Mitteldeutscher Rundfunk MDR
© Hendrik Schmidt/dpa

Expertenkommission

MDR plant weitere Einsparungen in Millionenhöhe

14.03.26, 08:44
Teilen

Wenn der Rundfunkbeitrag weniger steigt als erwartet.

Leipzig. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) bereitet weitere Einsparungen in Millionenhöhe vor. Damit reagiert der Sender auf die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission KEF, wonach der monatliche Rundfunkbeitrag ab 2027 auf 18,64 Euro steigen soll. Sollte diese Höhe beschlossen werden, "müssen wir bis Ende 2028 allein als MDR zusätzlich weitere 30 Millionen Euro sparen", erklärte Intendant Ralf Ludwig im Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung" und der "Leipziger Volkszeitung".

"Käme gar keine Erhöhung, wären es weitere 60 Millionen Euro", so Ludwig. Derzeit liegt der Rundfunkbeitrag bei 18,36 Euro im Monat pro Haushalt. Im 24. Bericht vom Februar 2024 hatte die KEF eine Anhebung auf 18,94 Euro ab 2025 empfohlen. Weil nicht alle 16 Länder zustimmten, blieb die Erhöhung ganz aus. Deswegen haben ARD und ZDF Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Jüngst hatte die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) nun ihre frühere Empfehlung um 30 Cent gesenkt. Begründet wird das mit höheren Einnahmen, weil sich die Zahl der beitragspflichtigen Wohnungen günstiger entwickelt habe als prognostiziert.

Ludwig: "Wir müssen näher an die Leute ran"

Der MDR habe bereits ein Sparprogramm von 160 Millionen Euro unter der Annahme geschnürt, dass der Beitrag auf 18,94 Euro steige, erklärte Ludwig. Sollte die Beitragserhöhung geringer ausfallen oder ganz ausbleiben, sei eine weitere Sparrunde nötig.

"Wir werden die Menge etwas eingrenzen und Teile der frei werdenden Kapazitäten nutzen, um für das Publikum bleibende Formate zu stärken und neue zu entwickeln", sagte Ludwig. Generell werde über Einschnitte ins Programm zu reden sein, aber auch über "Einschnitte im Haus". Andererseits benötige der MDR mehr Dialogformate, in denen die Bevölkerung zu Wort komme. Ludwig: "Wir müssen näher an die Leute ran."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen