Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.30 aktien up +2.4% Andritz AG 64.40 aktien down -2.5% BAWAG Group AG 120.80 aktien up +0.25% CA Immobilien Anlagen AG 24.820 aktien down -0.64% CPI Europe AG 15.780 aktien up +0.25% DO & CO Aktiengesellschaft 177.00 aktien down -1.12% EVN AG 27.900 aktien up +1.09% Erste Group Bank AG 93.15 aktien down -0.69% Lenzing AG 22.400 aktien down -0.22% OMV AG 59.05 aktien up +1.9% Oesterreichische Post AG 33.800 aktien up +2.74% PORR AG 37.100 aktien down -0.93% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.880 aktien up +0.11% SBO AG 36.300 aktien up +2.4% STRABAG SE 87.90 aktien down -0.57% UNIQA Insurance Group AG 15.040 aktien down -3.22% VERBUND AG Kat. A 65.50 aktien down -0.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.20 aktien down -0.16% Wienerberger AG 23.700 aktien down -1.5% voestalpine AG 40.400 aktien down -1.27%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Fruchtsaft
© Getty Images

Mega-Umsatz

Fruchtsafthersteller Rauch cashte 1,81 Mrd. Euro

13.03.26, 13:55 | Aktualisiert: 13.03.26, 15:07
Teilen

Umsatz-Plus von 2,1 Prozent. Unternehmen will weiter wachsen, Klimawandel beeinflusst Ernten der Rohstoffe.

Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch hat 2025 einen Umsatz von 1,81 Mrd. Euro erzielt, laut eigenen Angaben ein Zuwachs von 2,1 Prozent zum Vorjahr. Das wirtschaftliche Umfeld des Geschäftsjahrs beschrieb das Unternehmen in einer Aussendung am Freitag als "weiterhin herausfordernd". Weitere Geschäftszahlen gibt das 1919 gegründete Familienunternehmen traditionell nicht bekannt.

rauch

rauch

© apa

"Unsere Stärke liegt nicht in einem einzelnen Markt oder Produkt, sondern in der Kombination aus Vielfalt, Internationalität und eigener Wertschöpfung", so Geschäftsführer Jürgen Rauch. Das gebe Rauch die Stabilität, auch langfristig zu investieren. Die Standorterweiterung in Nüziders (Bez. Bludenz) mit 150 neuen Arbeitsplätzen sehe man als zentrales Zukunftsprojekt. Dort entstehe eine der modernsten Fruchtsaftfabriken, laut Jürgen Rauch "ein klares Bekenntnis zu Vorarlberg und Österreich".

Weitere Investitionen erfolgen am Hauptsitz in Rankweil (Bez. Feldkirch). International will man ebenfalls weiter wachsen: Der Standort Glendale in Arizona sei vollständig ausgebaut und zähle zu den größten Getränkefabriken Nordamerikas. In North Carolina entstehe derzeit ein zweites US-Werk. In Deutschland soll das Werk Baruth in Brandenburg erweitert werden.

Klimawandel beeinflusst Ernten der Rohstoffe

Herausfordernd blieben die Rohstoffmärkte. Preisschwankungen bei Rohstoffen, Verpackungen und Energie seien weiter ein Risikofaktor, klimatische Veränderungen beeinflussten Ernten und Verfügbarkeit zunehmend. "Der Klimawandel ist bei unseren Rohwaren schon längst Realität", erklärte Rauch. Man arbeite stetig daran, die Lieferketten resilienter und nachhaltiger zu gestalten.

Die eigenen Marken blieben das strategische Zentrum, hieß es. So entwickle sich die Premium-Marke "Happy Day" international erfolgreich. Die Marke "Bravo", vor allem um das Mittelmeer gefragt, sei modernisiert worden. Im Gastronomie- und Genusssegment habe man international deutlich zugelegt. In Deutschland gehöre man inzwischen zu den stärksten Marken im umkämpften Fruchtsaftmarkt. Die Belegschaft sei auf 3.247 Mitarbeitende weltweit angewachsen, davon arbeiten mehr als 1.200 in Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen