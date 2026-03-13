ÖWA: oe24 bleibt auch im Februar Online-Nummer-1

Mit mehr als 3,5 Millionen Unique Usern und 48,8 Prozent Reichweite größtes privates Online-Angebot in Österreich

Die Rekordwerte von oe24 im Jahr 2026 gehen weiter: In der aktuellen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für Februar liegt das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern einmal mehr auf Platz 1 aller privaten Online-Dachangebote. 3.536.901 Österreicher surften im Februar auf oe24 – ein Plus von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit erreichte das oe24-Netzwerk im Februar eine Reichweite von 48,8 Prozent!

oe24 ist damit – wie bereits im Jänner - wieder das führende private ÖWA-Dachangebot. Hier das Ranking der privaten Dachangebote in der ÖWA:

oe24-Netzwerk mit 3.536.901 Unique Usern (48,8% Reichweite) Kurier Online Medien mit 3.533.733 Unique Usern (48,7% Reichweite) Heute.at Dachangebot mit 3.509.770 Unique Usern (48,4% Reichweite) Krone.at Dachangebot mit 3.457.197 Unique Usern (47,7% Reichweite) Cope Dachangebote mit 3.177.762 Unique Usern (43,8% Reichweite) derStandard.at Network mit 3.147.714 Unique Usern (43,4% Reichweite)

Auch bei den anderen von der ÖWA ausgewiesenen Werten konnte das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen: Bei den Unique Clients wächst oe24 um sensationelle 29 Prozent und liegt im Februar bereits bei 7.422.332 Unique Clients. Bei den Visits knackt das oe24-Netzwerk mit 30.146.282 Visits erneut die 30-Millionen-Visit-Marke.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „oe24 ist im Jänner als neue Online-Nummer-1 in das Jahr 2026 gestartet. Dass wir diese Nummer-1-Position im Februar verteidigen konnten und auch im Februar das führende private Online-Dachangebot in der ÖWA sind, ist der beste Beweis für den nachhaltigen digitalen Wachstumskurs von oe24! Im Vorjahr war unser Ziel, Online-Nummer-1 in Österreich zu werden. Unser neues Ziel ist es diese Nummer-1-Position 2026 weiter auszubauen! Die starken ÖWA-Zahlen zeigen einmal mehr, dass wir mit unserer konsequenten Digital-First-Strategie genau am richtigen Weg sind!“

oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel: „Hinter unserem Online-Erfolg steht ein großartiges Team, bei dem ich mich besonders bedanke. Unser Anspruch ist es, allen oe24-Usern Tag für Tag die besten News zu liefern. Ganz nach dem Motto: Schneller, aktueller, oe24. Die neuen Erfolgszahlen zeigen eindrucksvoll, dass das bei unseren Usern auch ankommt!“

Quelle: ÖWA, Dachangebote, Basis: Internetnutzer