Drama am Bahnsteig: Mann von Güterzug überrollt

Tragisches Unglück an einem Bahnhof in Deutschland: Ein Mann stürzt plötzlich vom Bahnsteig auf die Gleise. Kurz darauf fährt ein Güterzug ein - für den 65-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich im Hauptbahnhof Karlsruhe. Ein 65-jähriger Mann stürzte in der Nacht vom Bahnsteig, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zur gleichen Zeit näherte sich ein Güterzug dem Bahnhof.

Trotz eines lauten Warnsignals und einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Mann stirbt noch am Unfallort

Der Zug erfasste den Mann und überrollte ihn. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um ein tragisches Unglück handelt.

Hinweis auf Alkohol

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ermittler werteten sowohl Videoaufnahmen aus Überwachungskameras als auch Zeugenaussagen aus. Demnach könnte der Mann alkoholisiert gewesen sein. Ein Zeuge hatte ihn zuvor angesprochen und noch versucht, ihn zum Aufstehen zu bewegen.