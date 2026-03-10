Pensionist schoss auf seine Frau und tötete sich

Betagtes Paar mit Schusswunden aufgefunden - Frau schwebt in Lebensgefahr

Ein Mann hat am Montag im Bezirk Oberwart auf seine Ehefrau geschossen und dürfte anschließend versucht haben, sich selbst zu töten. Das betagte Paar wurde noch lebend aufgefunden und mit Notarzthubschraubern in Spitäler nach Wien und Graz geflogen. Der 1938 geborene Mann starb später im Krankenhaus, er konnte nicht mehr einvernommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Die Frau schwebt noch in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es wird unter anderem ermittelt, ob es sich um einen sogenannten erweiterten Selbstmord handeln könnte. Fest steht allerdings bereits, dass der Mann auf seine 1944 geborene Gattin geschossen hat. Sie wurde in ein Krankenhaus in Graz gebracht und konnte ebenfalls noch nicht zum Tathergang befragt werden.

Die Tat war Montagmittag verübt worden. Jemand dürfte die Schüsse gehört haben, woraufhin die beiden mit Schussverletzungen aufgefunden wurden. Kriminaltechnische Untersuchungen und die Beweissicherung laufen noch. Die bisherigen Erkenntnisse deuten laut Polizeiangaben jedoch bereits darauf hin, dass der Mann auf seine Frau geschossen hat.



S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie im Burgenland beim Verein Lichtblick unter 02167/3338, beim Gewaltschutzzentrum Burgenland unter 03352/31420 oder beim Frauenhaus Burgenland unter 0509444000