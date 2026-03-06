DAS sind die Topverdiener in der Formel 1

Die Formel 1 ist ein Sport der Reichen. Doch wer von ihnen verdient am meisten?

Dass Formel-1-Piloten nicht wenig verdienen, ist schon bekannt. Qatar Airways, American Express, Louis Vuitton und PepsiCo gehören zu den größten Sponsoren. Auch von Fans wird viel Geld abverlangt. Die teuersten Tickets kosten einige zehntausende Euros.

Von diesem großen Kuchen geht einiges an die Teams und ihren Fahrern. Laut "NBC South Florida" verdienen in der 2026er Saison 20 von den 22 Piloten mehr als 1 Million US-Dollar (rund 862.000 Euro).

Top 10 der Topverdiener:

Max Verstappen – $70 Millionen (60,4 Millionen €) Lewis Hamilton – $60 Millionen (51,7 Millionen €) Charles Leclerc – $34 Millionen (29,3 Millionen €) George Russell – $34 Millionen (29,3 Millionen €) Lando Norris – $30 Millionen (25,9 Millionen €) Fernando Alonso – $20 Millionen (17,2 Millionen €) Carlos Sainz – $13 Millionen (11,2 Millionen €) Oscar Piastri – $13 Millionen (11,2 Millionen €) Alex Albon – $12 Millionen (10,3 Millionen €) Pierre Gasly – $12 Millionen (10,3 Millionen €)

Verstappen vor Hamilton

Der Topverdiener ist der viermalige Weltmeister und Red-Bull-Star Max Verstappen. Der Niederländer ist der erfolgreichste Fahrer der vergangenen Jahre, obwohl er in der letzten Saison den Titel um nur zwei Punkte verpasst hat. Insgesamt liegt das Gesamtvermögen von Verstappen bei rund 200 Millionen US-Dollar (umgerechnet 172,46 Millionen Euro). Dies verdankt er seinen Deals mit Marken wie etwa TAG Heuer, Heineken, EA Sports, Viaplay und AlphaTauri.

Auf Platz zwei landet Ferrari-Pilot Lewis Hamilton. Sein überraschender Wechsel von Mercedes zu der Scuderia brachte ihm ein Mega-Gehalt. Die letzte Saison verlief für den erfolgsverwöhnten Star katastrophal. Er konnte zum ersten Mal in seiner Karriere über eine komplette Saison keinen Podestplatz in einem richtigen Rennen erlangen. Der Misserfolg bei Ferrari hat ihm bei seinem Vermögen wenig geschadet.

"The Scotsman" schätzt das Vermögen vom siebenfachen Weltmeister auf unglaubliche 450 Millionen US-Dollar (umgerechnet 387,7 Millionen Euro). Neben mehreren Markendeals hat Hamilton einige eigene Projekte. Er besitzt die Investmentfirma Lewis Hamilton Ventures, Filmproduktion Dawn Apollo Films, einen nicht-alkoholischen Gin namens Almave und seine eigene Kleidungsmarke Plus 44.

Weltmeister nur mit Platz fünf

Im Gehaltsranking liegt Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc direkt hinter ihm. Der Monegasse dominierte in der ersten gemeinsamen Saison. Leclerc ist bei Ferrari der Hoffnungsträger. 2025 unterschrieb er einen Fünf-Jahres-Vertrag. Trotzdem entscheidet der Start in die neue F1-Ära über seine Zukunft. Bei einem weiteren Jahr im Mittelfeld könnte Leclerc Ferrari vorzeitig verlassen.

Noch vor Weltmeister Lando Norris landet sein Landsmann George Russel. Der Mercedes-Fahrer ist in seiner sechsten Saison zum ersten Mal der Top-Favorit auf den WM-Titel.