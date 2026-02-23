Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Insider
Regierung: Kraftprobe zum 1-Jahres-Jubiläum

Polit-Insider

Regierung: Kraftprobe zum 1-Jahres-Jubiläum

Von
23.02.26, 22:41
Teilen

Hinter den Kulissen rumort es zu ein Jahr Regierung in allen drei Parteien. 

Öffentlich wollen ÖVP-Kanzler Christian Stocker, SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem 1-Jahres-Jubiläum naturgemäß auftreten wie ein Herz und eine Seele. Und sie alle haben einen gemeinsamen Außenfeind: FPÖ-Chef Herbert Kickl.  

Dass relativ wenig öffentlich gestritten werde, sei „stark eine Leistung von Christian Stocker gewesen. Einen Weg, den er zuletzt aber verlassen“ habe, monieren Rote wie Pinke etwa die Ankündigung einer Volksbefragung über die Verlängerung der Wehrpflicht.  

Hinter den Kulissen läuft es ohnehin in allen drei Parteien nicht so reibungslos wie nach außen behauptet. Im Gegenteil: In der SPÖ ist bekanntlich Babler äußerst umstritten. Dieser versucht nun just mit härteren Parolen zur Zuwanderung die roten Länderorganisationen, die Christian Kern statt ihn gewollt hätten, zu befrieden. In Wirklichkeit wollen diese, dass er „mehr macht als nur den ÖVP-Kurs beim Sparen durchzunicken“, so ein Roter. 

In der ÖVP wiederum wollen Einige „mehr Reformen und mehr Maßnahmen für Wirtschaft und Industrie und vor allem eine Lohnnebenkostensenkung“. Das wollen auch die Neos, die zudem auf „strukturelle Reformen wie eine Pensionsreform drängen“. Das will freilich die SPÖ nicht. Das Jahr 2 dieser Koalition könnte denn auch über die Zukunft der Regierung entscheiden. Und, ob Kickl seinen Willen – Neuwahlen – bekommt …

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen