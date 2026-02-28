USA griffen von Luft und See aus den Iran an

Israel meldet einen Präventivschlag gegen den Iran. Über Teheran sind Rauchwolken zu sehen. Auch die USA beteiligen sich laut übereinstimmenden Medienberichten am israelischen Militärschlag.

Israel hat heute einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen, "um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden. Laut Medienberichten beteiligen sich die USA am israelischen Militärschlag gegen den Iran. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, haben die USA den Iran von Luft und von See aus angegriffen.

Augenzeugen berichteten Reuters von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah wurden der Nachrichtenagentur FARS zufolge Explosionen gemeldet.