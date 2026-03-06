Alles zu oe24VIP
Mathias Lauda
Wecker stellen!

Lauda hofft auf F1-Spektakel zum Frühstück

06.03.26, 06:05
Formel-1-Freaks haben bereits die erste Nachtschicht hinter sich und fürs Qualifying (Beginn: Sa., 6 Uhr) brav den Wecker gestellt.

Noch früher müssen Sie Sonntag früh raus: Start zum GP von Australien ist bereits um 5 Uhr unserer Zeit. Das ServusTV-Team um Kommentator Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Technik-Freak Philipp Brändle wird dann längst hellwach sein.

"Der, der richtig Gas gibt, sollte vorn sein"

Aus der Boxengasse in Melbourne werden sich Andrea Schlager und Ex-F1-Pilot Christian Klien melden und den Fahrern auf den Zahn fühlen.

Auf die Frage nach dem Sieger meint Experte Lauda: "Es wird extrem spannend, die Karten sind völlig neu gemischt. Wenn ich mich festlegen muss, tippe ich auf George Russell. Der ist in seiner Prime und hat mit Mercedes das beste Team hinter sich."

Laudas Begeisterung über das neue Reglement hält sich in Grenzen: "Wenn man den Fahrern so zuhört, klingt das nicht so toll. Ich bin auch kein Fan davon, dass du permanent Energiemanagement betreiben musst. Der Fahrer, der am meisten Gas gibt und am spätesten bremst, sollte vorne sein. Darum geht‘s schließlich beim Rennfahren". Aber, so Lauda: "Schauen wir uns die ersten Rennen an und geben wir dem eine Chance. Vielleicht wird es ja wirklich mega spannend und wir erleben einen Vierkampf zwischen Mercedes, Red Bull, McLaren und Ferrari." Einen Seitenhieb auf Honda kann sich Lauda trotzdem nicht verkneifen: "Wahnsinn, was bei Aston Martin los ist. Red Bull kann froh sein, dass die einen eigenen Motor haben."

