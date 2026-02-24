Neues Gesetz in Afghanistan: Männer dürfen offiziell ihre Frauen verprügeln

Sofern es keine sichtbaren Knochenbrüche oder offene Wunden gibt, dürfen Männer ihre Ehefrauen in Afghanistan legal verprügeln. Das neue Gesetzg gilt seit dem Wochenende.

In Afghanistan schränken die Taliban die Rechte von Frauen erneut massiv ein. Ein neues Gesetz, das vergangenes Wochenende beschlossen wurde erlaubt Gewalt und Prügelei, sofern es keine sichtbaren Wunden oder Knochenbrüche gibt.

Gewalt ist "Prvatangelegenheit"

Unfassbare Realität im Nahen Osten. Laut dem britischen Telegraph umfasst das neue Gesetz mehr als 60 Seiten und wurde von Taliban-Anführer Hibatullah Akhundzada (58) unterzeichnet. Die Neuregelung definiert häusliche Gewalt als „Privatangelegenheit“ und sieht für schwere Verletzungen maximal 15 Tage Haft vor.

Das Gesetz erschwert es Opfern zusätzlich, vor Gericht Nachweise zu erbringen. Frauen müssen ihre Verletzungen vor einem männlichen Richter zeigen – häufig in Anwesenheit eines männlichen Vormunds, oft genau der Ehemann, der die Gewalt ausgeübt hat.

Zudem steht die Flucht vor häuslicher Gewalt unter Strafe:

Frauen, die vor ihrem Ehemann in ihr Elternhaus fliehen, drohen bis zu drei Monate Gefängnis. Auch Angehörige, die Schutz gewähren, könnten bestraft werden.

Ein Beispiel aus Kabul zeigt die Absurdität der neuen Regelung: Eine Frau wurde von einem Taliban-Wachmann geschlagen, als sie ihren inhaftierten Mann im Gefängnis besuchen wollte. Eine Anzeige gegen den Wachmann wurde nur bearbeitet, wenn sie mit einem männlichen Begleiter erschien – ihrem Ehemann, der im Gefängnis saß.

Kritik von Menschenrechtlern

Menschenrechtler und Organisationen wie Rawadari äußern sich empört: „Das Gesetz behandelt Ehefrauen de facto wie Besitz ihrer Männer und dreht die Zeit zurück.“

Nach der Machtübernahme der Taliban 2021 wurden viele Rechte von Frauen wieder stark eingeschränkt. Bildung, Arbeit und Bewegungsfreiheit wurden massiv eingeschränkt oder komplett verboten.

Frühere Fortschritte nach 2001, etwa das Gesetz zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (EVAW) von 2009, sind damit wieder aufgehoben.