Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
hubschrauber
© Getty Images (Symbolbild)

15 Menschen tot

Kleiner Hund überlebte als einziger Absturz von Hubschrauber

24.02.26, 21:23
Teilen

Nach dem Absturz eines Militärhubschraubers im Süden Perus ist der kleine Hund eines der Soldaten an Bord der einzige Überlebende. 

Rettungskräfte fanden das Tier neben seinem toten Herrchen liegend in den Wrackteilen des in der Region Arequipa abgestürzten Helikopters, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Kreisen der Luftwaffe erfuhr. Alle 15 Menschen an Bord - vier Militärangehörige und elf Zivilisten - kamen ums Leben.

Unter den Toten waren den Angaben zufolge auch sieben Kinder. Neben dem Herrchen des Tieres befanden sich auch die Frau des Soldaten und dessen zwei Töchter in dem Hubschrauber.

Am Sonntag abgestürzt

Der Mi-17-Helikopter aus russischer Herstellung war in der weiter nördlich gelegenen Hafenstadt Pisco abgehoben, bevor er aus bisher unbekannten Gründen am Sonntag abstürzte. Der Helikopter war zuvor bei Rettungsarbeiten für Flutopfer in Arequipa zum Einsatz gekommen. Die Luftwaffe leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen