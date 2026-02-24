Kleiner Hund überlebte als einziger Absturz von Hubschrauber

Nach dem Absturz eines Militärhubschraubers im Süden Perus ist der kleine Hund eines der Soldaten an Bord der einzige Überlebende.

Rettungskräfte fanden das Tier neben seinem toten Herrchen liegend in den Wrackteilen des in der Region Arequipa abgestürzten Helikopters, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Kreisen der Luftwaffe erfuhr. Alle 15 Menschen an Bord - vier Militärangehörige und elf Zivilisten - kamen ums Leben.

Unter den Toten waren den Angaben zufolge auch sieben Kinder. Neben dem Herrchen des Tieres befanden sich auch die Frau des Soldaten und dessen zwei Töchter in dem Hubschrauber.

Am Sonntag abgestürzt

Der Mi-17-Helikopter aus russischer Herstellung war in der weiter nördlich gelegenen Hafenstadt Pisco abgehoben, bevor er aus bisher unbekannten Gründen am Sonntag abstürzte. Der Helikopter war zuvor bei Rettungsarbeiten für Flutopfer in Arequipa zum Einsatz gekommen. Die Luftwaffe leitete Ermittlungen zur Unglücksursache ein.