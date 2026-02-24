Eiffelturm leuchtet in ukrainischen Nationalfarben

Zum vierten Jahrestag des Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der Pariser Eiffelturm in den ukrainischen Nationalfarben erleuchtet worden.

Am Dienstagabend strahlte der untere Teil des berühmten Bauwerks in Gelb, der obere in Blau. Bei der Zeremonie anlässlich des Jahrestags am gegenüberliegenden Trocadéro-Platz sprach unter anderem der ukrainische Botschafter in Frankreich, Wadym Omelschenko.

Paris stehe der Ukraine seit dem Beginn der russischen Aggression bei, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo war am Wochenende in die Ukraine gereist und hatte ihrem Kiewer Amtskollegen Vitali Klitschko acht Stromgeneratoren übergeben, die dabei helfen sollen, trotz der russischen Angriffe den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen in der ukrainischen Hauptstadt aufrechtzuerhalten.

Russland marschierte in die Ukraine ein

Russland war am 24. Februar 2022 in der Ukraine mit dem Ziel einmarschiert, die Führung in Kiew zu stürzen und das Land zu demilitarisieren. Nach vier Jahren Krieg hält die russische Armee rund 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt. In dem Konflikt wurden hunderttausende Soldaten und zehntausende Zivilisten getötet.