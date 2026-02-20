Coole Kultlabel-Show im Igludorf: Ferragni & Co feiern 45 Jahre Guess

In der atemberaubenden Kulisse des Schweizer Luxus-Skiorts Gstaad feierte das Fashion-Label Guess sein 45-jähriges Bestehen und eine coole Fall/Winter 2026-Ski Capsule.

Wahrlich über den Wolken, auf über 2.000 Meter Seehöhe, wurde ein magisches Modefest zelebriert: Zum 45. Geburtstag bewies das von dem aus Marokko stammenden Duo Maurice und Paul Marciano gegründete Label Guess, dass Stil keine Höhenangst kennt.

Die atemberaubende Kulisse der Schweizer Berge wurde für das Modespektakel genutzt. © Guess

Fashion-Spektakel im Luxus-Skiort

Im Schweizer Gstaad, umrahmt von schneebedeckten Gipfeln und glitzernden Eisformationen, inszenierte man inmitten des legendären Iglu-Dorfs ein stylisches Fashionfest. Während die Sonne zur Golden Hour langsam hinter den Bergen versank, gewährten die Models – darunter das österreichische Guess-Gesicht Nadine Mirada – auf dem schneebedeckten Laufsteg einen Ausblick auf die Skimodetrends Herbst/Winter 2026.

Chiara Ferragni & Co. am Gipfel

Glamour trifft Funktion, Après-Ski flirtet mit High Fashion – so das Motto der Kollektion, die auch Influencerinnen wie Chiara und Valentina Ferragni, Leonie Hanne und Musikerin Chiara King in der – aus Schnee geformten – Front Row gefiel.

Chiara Ferragni feierte bei Guess ihr Comeback. © Guess

Im Guess-Look kam auch Musikerin Chiara King. © Guess

Diese Looks machen Lust auf den nächsten Winter

Plüschige Faux Furs, cozy Knits und starke Silhouetten machen schon jetzt Lust auf den nächsten Winter. Im Idealfall an Traumorten wie Gstaad, wo die Fashionistas nach der Show im It-Gourmet-Chalet La Ferme Saint-Amour ebenso verwöhnt wurden wie im legendären Hotel Le Grand Bellevue.

Die Fall/Winter 26/27 Ski Capsule-Kollektion von Guess. © Guess

Zarte Pastelltöne dominieren nächstes Jahr die Pisten. © Guess

Cooler Denim-Winterstyle. © Guess

Ganz nach Paul Marcianos Credo, „die Essenz des Labels in Form eines emotionalen Erlebnisses an einem der exklusivsten Orte der Welt zu verkörpern.“