Tourismus-Boom! Auf diesen Trauminseln machen heuer besonders viele Urlaub

Wer die Ruhe sucht, könnte auf diesen Inseln 2026 eine böse Überraschung erleben. Hier sind heuer nämlich mehr Touristen als sonst unterwegs.

Haben Sie schon vom nächsten Inselurlaub geträumt? Weißer Sand, türkisblaues Wasser, möglichst wenig Menschen? Dann lohnt sich jetzt ein genauerer Blick auf die aktuellen Zahlen. Laut dem jüngsten „World Tourism Barometer“ erleben einige der beliebtesten Insel-Destinationen derzeit einen deutlichen Besucheranstieg. Für viele Länder ist das wirtschaftlich eine gute Nachricht - für Ruhesuchende könnte es allerdings etwas voller werden als erwartet.

Island: Naturwunder mit wachsender Beliebtheit

Island steht seit Jahren hoch im Kurs und das merkt man. Mit einem Plus von 29 Prozent bei internationalen Ankünften gehört die Insel aktuell zu den großen Gewinnern im Tourismus. Die spektakulären Wasserfälle, Geysire und Lavafelder sind nach wie vor beeindruckend. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass bekannte Spots mittlerweile gut besucht sind, vor allem in der Hochsaison. Wer die berühmten Naturkulissen genießen möchte, plant am besten früh oder weicht auf weniger bekannte Regionen aus.

Karibik & Seychellen: Rekordzahlen im Paradies

Auch in der Karibik zeigt sich der Trend deutlich. Curaçao verzeichnet rund 13 Prozent mehr Gäste als zuvor – ein neuer Höchstwert für die Insel. Die farbenfrohe Hauptstadt Willemstad zieht entsprechend viele Besucher:innen an.

Ähnlich sieht es auf den Seychellen aus: Auch hier liegt das Wachstum bei rund 13 Prozent. Die Inseln bleiben traumhaft schön, doch beliebte Strände und Hotels sind schneller ausgebucht als früher. Frühzeitige Planung zahlt sich also aus.

Malediven: Sehr gut gebucht

Selbst die Malediven, lange Sinnbild für Abgeschiedenheit, verzeichnen ein Plus von etwa 10 Prozent. Für die Resorts sind das hervorragende Zahlen. Für Reisende bedeutet es vor allem: gute Auslastung, höhere Nachfrage und entsprechend weniger spontane Verfügbarkeiten. Das heißt nicht, dass das Paradies verschwunden ist, aber es wird stärker geteilt.

Der aktuelle Besucheranstieg zeigt vor allem eines: Die Reiselust ist groß wie lange nicht. Für viele Destinationen ist das wirtschaftlich positiv. Wer jedoch gezielt Ruhe sucht, sollte genauer planen, etwa außerhalb der Hauptsaison reisen, weniger bekannte Inseln wählen oder auf nachhaltige Konzepte achten.