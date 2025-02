× Die schönste Insel der Welt ist zwei Flugstunden von Wien entfernt

TRAVELBOOK hat in einem großen Voting die schönste Urlaubsinsel der Welt gekürt. Spoiler: Die beliebteste Insel ist nicht Hawaii oder die Malediven, sondern ist nur zwei Flugstunden von Wien entfernt!

Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser, endlose Sonnentage und eine einzigartige Flora und Fauna – all das kommt uns in den Sinn, wenn wir an die schönsten Inseln der Welt denken. Traumziele wie die Malediven, Hawaii oder Ko Samui sind oft schwer zu erreichen. Doch laut einer Umfrage des Onlinemagazins TRAVELBOOK müssen wir für die schönste Insel der Welt keinen Langstreckenflug antreten – sie liegt viel näher, als wir denken.

Ranking kürt die schönste Urlaubsinsel der Welt

Die genaue Anzahl der Inseln auf der Erde ist unbekannt. Schätzungen gehen von über 600.000 Inseln aus, inklusive Binneninseln. Nur etwa 11.000 davon waren 2024 bewohnt, und viele sind für Touristen unzugänglich.

Trotzdem gibt es unzählige Trauminseln – die Auswahl der schönsten fällt also durchaus schwer. Deshalb hat TRAVELBOOK ihre Facebook- und Instagram-Follower nach ihrer liebsten Urlaubsinsel außerhalb Deutschlands befragt. Neben exotischen Zielen wie Mauritius, Maui oder Ko Tao wurden auch viele europäische Inseln genannt. Fast 13.000 Stimmen wurden abgegeben. Aus den häufigsten Nennungen entstand eine Liste mit zwölf Inseln.

Die schönste Insel der Welt befindet sich in Griechenland

Das Rennen um den ersten Platz war knapp: Mit nur 16 Stimmen Vorsprung und insgesamt 1569 Bewertungen setzte sich die griechische Urlaubsinsel Zakynthos gegen das Südseeparadies Bora Bora durch. Auf Platz 3 im Ranking der schönsten Urlaubsinseln der Welt liegt Praslin, das zu den Seychellen gehört.

© Getty Images ×

Zakynthos ist die schönste Urlaubsinsel der Welt

Die griechische Insel vereint atemberaubende Natur, spannende Aktivitäten und unvergleichliche Gastfreundschaft. Das wohl bekannteste Motiv der Insel ist die berühmte Navagio-Bucht mit ihrem gestrandeten Schiffswrack auf weißem Sand, umgeben von türkisblauem Wasser – ein Anblick, der Abenteuerlust weckt. Doch Zakynthos hat weit mehr zu bieten: Wassersportler finden hier ein Paradies mit zahlreichen Grotten und Höhlen, die per Boot, Kajak, SUP oder beim Tauchen erkundet werden können.

© Getty Images ×

Auch Foodies kommen auf ihre Kosten: Die griechische Küche und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen tragen zum besonderen Charme der Insel bei. Ein weiteres Highlight für Natur- und Tierliebhaber ist die unechte Karettschildkröte, die hier ihre Heimat hat und in freier Wildbahn beobachtet werden kann.

© Getty Images ×

Das Ranking im Überblick

Zakynthos, Griechenland Bora Bora, Französisch-Polynesien Praslin, Seychellen Koh Tao, Thailand Mauritius Kreta, Griechenland Formentera, Spanien Madeira, Portugal Porto Santo, Portugal Island Ischia, Italien Oahu, Hawaii, USA

Neben Tropenparadiesen wie Mauritius oder Ko Tao wurden auch viele Inseln in Europa genannt.