Der Winter zieht sich und der Vitamin-D-Mangel macht sich langsam bemerkbar? Dann wird es Zeit für eine sonnige Auszeit! Der März ist perfekt, um dem Schmuddelwetter zu entfliehen und sich an einem warmen, sonnigen Ort die Seele zu wärmen. Doch wohin soll die Reise gehen?

Warum auf den Sommer warten, wenn Sie schon im März Sonne satt genießen können? Packen Sie die Badehose ein, verabschieden Sie sich von der Winterdepression und ab geht’s in die Sonne! Egal, ob Strand, Abenteuer oder Kultur – diese Urlaubsziele lassen keine Wünsche offen. Hier sind ein paar der besten Reiseziele für einen warmen Märzurlaub.

Sonnig & Warm: Die besten Reiseziele im März

1. Kanaren – Das Ganzjahresparadies

Die Kanaren sind der sichere Hafen für alle, die sich nach Sonne sehnen. Egal ob Teneriffa, Gran Canaria oder Lanzarote – hier erwarten Sie angenehme 22 bis 26 Grad, sonnige Strände und eine frische Meeresbrise. Während die Daheimgebliebenen noch bibbern, können Sie schon entspannt am Strand liegen oder Vulkane erkunden.

© Getty Images ×

2. Dubai – Luxus, Wüste und Sonne

März ist die perfekte Zeit für Dubai: Nicht zu heiß, nicht zu kühl, sondern angenehme 25 bis 30 Grad. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: beeindruckende Wolkenkratzer, traumhafte Strände und luxuriöse Shopping-Malls. Und wenn Ihnen danach ist, können Sie mit einem Kamel durch die Wüste reiten – weil, warum nicht?

© Getty Images ×

3. Thailand – Exotik und Traumstrände

Thailand ist im März ein echtes Paradies. Ob auf den Inseln Koh Samui, Phuket oder Krabi – hier können Sie an weißen Sandstränden relaxen, im türkisblauen Wasser baden und sich mit köstlichem Streetfood verwöhnen lassen. Und das Beste: Es ist noch nicht so überlaufen wie in der Hochsaison!

© Getty Images ×

4. Kap Verde – Die unbekannte Schönheit

Die Kapverdischen Inseln, oft als die "Karibik Afrikas" bezeichnet, sind ein echter Geheimtipp. Hier erwarten Sie Temperaturen um die 25 Grad, traumhafte Strände und eine entspannte Atmosphäre. Perfekt für alle, die Sonne tanken wollen, ohne dabei auf Massentourismus zu stoßen.

© Getty Images ×

5. Mexiko – Sonne, Kultur und Tacos

Mexiko hat im März alles zu bieten: von den traumhaften Stränden in Cancún und Tulum bis hin zu den beeindruckenden Maya-Ruinen. Das Wetter? Perfekt. Das Essen? Unschlagbar. Der Sonnenuntergang an der Riviera Maya mit einem frisch gemixten Margarita in der Hand? Unvergesslich.

© Getty Images ×

6. Südafrika – Safari und Strände

© Getty Images ×

Falls Sie im März nicht nur am Strand liegen, sondern auch ein bisschen Abenteuer erleben möchten, dann ist Südafrika die perfekte Wahl. Tagsüber eine Safari im Kruger-Nationalpark und abends einen Sundowner in Kapstadt – klingt nach einem perfekten Urlaub, oder?