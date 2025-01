× Platz 1 überrascht: Ranking enthüllt die gastfreundlichsten Reiseziele

Die 10 besten Städtetrips für Solotravel in Europa Es gibt viele tolle Städte in Europa, die sich hervorragend für eine Solo-Reise eignen – besonders, wenn man sich in der Nebensaison den hektischen Touristen-Trubel hinter sich lassen möchte. Das sind unsere Top 10 der besten Städtetrips in Europa, wenn Sie allein unterwegs sind.