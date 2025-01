× Überraschend: Das meistbesuchte Reiseland der Welt liegt in Europa

Seit der Corona-Pandemie boomt die Reisebranche wieder. Nun wurden die neuesten Tourismusdaten veröffentlicht, und das aktuelle Ranking für 2024 steht fest. Es zeigt, welches Land die meisten Besucher anziehen konnte – und die Ergebnisse könnten überraschen.

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) veröffentlicht jährlich einen Bericht mit den neuesten Tourismusdaten. Dieser zeigt, dass sich der Tourismus endlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt hat. Allein Im Jahr 2024 unternahmen über 1,4 Milliarden Menschen eine Auslandsreise – ein Wert, der nahezu an die Rekordzahlen von 2019 heranreicht. Doch ein Land sorgte mit einem überraschenden Besucherrekord für großes Aufsehen.

Frankreich bleibt die Nummer 1

© Getty Images ×

Frankreich verteidigt auch 2024 seine Spitzenposition als das meistbesuchte Reiseland der Welt. Mehr als 100 Millionen Besucher zog das Land der Liebe, Kunst und Geschichte im vergangenen Jahr an – ein neuer Rekord.

Mehrere Großereignisse trugen dazu bei: Die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris zogen Menschenmassen aus aller Welt an. Auch die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame nach jahrelanger Restaurierung war ein Highlight. Hinzu kam der 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, ein emotionales Ereignis, das Geschichtsinteressierte aus aller Welt anzog.

Spanien: Ein heißer Anwärter auf die Spitze

© Getty Images ×

Spanien belegt mit 98 Millionen Touristen den zweiten Platz und wächst beeindruckend. Im Vergleich zum Vorjahr legte das Land um 10 Prozent zu – ein Trend, der sich 2025 fortsetzen soll. Die Experten der UNWTO prognostizieren, dass Spanien bis 2040 sogar Frankreich überholen und zur neuen Nummer 1 aufsteigen könnte. Kein Wunder: Atemberaubende Strände, lebendige Altstädte und eine Weltklasse-Gastronomie machen das Land zu einem Dauerbrenner unter den Reisezielen.

USA: Platz 3 im Ranking

© Getty Images ×

Die Vereinigten Staaten vervollständigen das Podium der beliebtesten Reiseziele. Die Vielfalt an Attraktionen – von den pulsierenden Metropolen bis hin zu den atemberaubenden Nationalparks – lockt weiterhin Millionen Besucher an. Auch die berühmte amerikanische Gastfreundschaft spielt eine Rolle bei der anhaltenden Beliebtheit der USA.

Europa bleibt der Favorit

Mit 747 Millionen internationalen Besuchern ist Europa auch 2024 der meistbesuchte Kontinent der Welt. Die kulturelle Vielfalt und das reiche Erbe der europäischen Länder ziehen Reisende aus aller Welt an.

Doch auch andere Regionen verzeichneten im vergangenen Jahr bemerkenswerte Wachstumszahlen: Nach Asien und in den Pazifikraum reisten 316 Millionen Menschen, Amerika zog 213 Millionen Besucher an, während der Nahe Osten 95 Millionen und Afrika 74 Millionen Reisende zählten. Besonders herausragend war die Entwicklung in Katar, das mit einem Anstieg der Touristenzahlen um beeindruckende 137 Prozent glänzte. Dieser Boom ist vor allem den massiven Investitionen in die Infrastruktur des Landes zu verdanken, die Katar zu einem immer beliebteren Ziel für Reisende machen.

Die 10 meistbereisten Länder der Welt im Überblick

Frankreich Spanien USA China Italien Türkei Mexiko Thailand Deutschland Großbritannien

Für 2025 erwarten Experten erneut steigende Zahlen