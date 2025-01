× Tropische Traumziele: Wo der Urlaub 2025 noch relativ günstig ist

Um der Kälte im Winter zu entfliehen, müssen Reisende weitere Wege auf sich nehmen. Doch das bedeutet nicht automatisch, dass der Urlaub das Bankkonto sprengen muss. Wir verraten fünf bezahlbare tropische Urlaubsorte.

Draußen herrschen Minusgrade, die ersten Schneeflocken tanzen durch die Luft, und das Grau-in-Grau des Winters drückt auf die Stimmung. Für viele ist das die Zeit, in der die Sehnsucht nach Sonne, Sand und Meeresrauschen am größten ist. Wie wäre es, dem frostigen Alltag zu entfliehen und sich an einen paradiesischen Ort zu träumen? Dank der Buchungsplattform Evaneos, die die durchschnittlichen Tageskosten von Trauminseln analysiert hat, wird klar: Ein Urlaub in der Sonne muss nicht zwingend ein finanzieller Kraftakt sein. Wir verraten fünf erschwingliche Reiseziele für 2025.

Java: Top-Reiseziel für Entdecker

© Getty Images ×

Java, die pulsierende Hauptinsel Indonesiens, vereint Tradition, Natur und moderne Infrastruktur. Die Preise für Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten sind hier besonders niedrig, ohne dass man auf Komfort verzichten muss. Ob man Luxus genießen oder auf das Budget achten möchte – auf Java bekommt man definitiv mehr für sein Geld als in anderen tropischen Destinationen.

Madagaskar: Naturparadies abseits der Masse

© Getty Images ×

Madagaskar, vor der Südostküste Afrikas gelegen, ist bekannt für seine einzigartige Flora und Fauna. Während der Massentourismus hier noch ausbleibt, punktet die Insel mit Nationalparks, Lemuren und atemberaubenden Landschaften. Die vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten vor Ort machen den Aufenthalt für Europäer durchaus erschwinglich. Allerdings sollte man bei der Reiseplanung mögliche Sicherheitswarnungen des Auswärtigen Amts berücksichtigen.

Sri Lanka: Kultur, Natur und Strand in einem

© Getty Images ×

Sri Lanka ist ein echtes Juwel im Indischen Ozean, das mit einer Mischung aus paradiesischen Stränden, tropischen Regenwäldern und kulturellen Highlights lockt. Der Inselstaat setzt auf erschwinglichen Tourismus, um langfristig mehr Besucher anzuziehen. Aktuell sind Unterkünfte, Essen und Aktivitäten besonders preiswert, was Sri Lanka zu einem idealen Ziel für budgetfreundliche Fernreisen macht.

Kap Verde: Vielfalt auf kleinem Raum

© Getty Images ×

Die Kapverdischen Inseln, etwa 500 Kilometer vor der Westküste Afrikas, kombinieren Sonne, Strand und spannende Landschaften. Ob Baden, Wandern oder das Entdecken von Musik und Kultur – hier kommt jeder auf seine Kosten. Die niedrigen Preise für Essen und Aktivitäten (ein Abendessen kriegt man für etwa 4,50 Euro) machen die Kapverden ein besonders attraktives Reiseziel für Sparfüchse.

Azoren: Natur pur mitten im Atlantik

© Getty Images ×

Wer einen Mix aus europäischem Komfort und tropischem Flair sucht, wird auf den Azoren fündig. Die portugiesische Inselgruppe besticht durch grüne Vulkanlandschaften, Thermalquellen und die Möglichkeit, Wale und Delfine zu beobachten. Viele Freizeitaktivitäten wie Wandern oder das Erkunden der Vulkankegel sind kostenlos, und die Lebenshaltungskosten sind moderat.