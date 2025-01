In der Nebensaison: Die besten 10 Insel-Destinationen

Wenn die Touristenströme abebben, locken viele Reiseziele mit Ruhe, mildem Wetter und einer ganz besonderen Atmosphäre. TUI hat dazu ein spannendes Ranking erstellt, das Ihnen zeigt, welche Inseln sich in der Nebensaison besonders lohnen.

Auch in unsicheren Zeiten lassen sich viele Menschen nicht von ihrer Reiselust abhalten. Urlaub bedeutet, dem Alltag zu entfliehen und neue Eindrücke zu sammeln. Besonders in der Nebensaison bieten sich fantastische Möglichkeiten, die Welt zu entdecken – sei es durch geringere Preise, weniger Gedränge oder angenehmere Temperaturen. Dabei ziehen vor allem Inseln Urlauber magisch an: Sie versprechen eine Mischung aus Natur, Kultur und Entspannung, die zu jeder Jahreszeit begeistert.

Um herauszufinden, welche Inseln sich in der Nebensaison besonders gut für einen Besuch eignen, hat TUI einen umfassenden Insel-Index erstellt. 60 Inseln weltweit wurden dabei nach Kriterien wie Wetter, Strände, Freizeitaktivitäten und ihrer Beliebtheit in sozialen Medien bewertet. Das Ergebnis: eine inspirierende Liste von Traumzielen, die gerade in der Nebensaison ihren ganz eigenen Charme entfalten.

Das sind die beliebtesten Inseln in der Nebensaison

Hier sind die zehn besten Inseln für Reisen in der Nebensaison laut TUI:

Zypern: Mit bis zu 9 Sonnenstunden täglich und einer angenehmen Wassertemperatur von 19,8 °C überzeugt Zypern auf Platz 1. Teneriffa: Die größte Kanareninsel lockt mit 7,4 Sonnenstunden und ganzjährig mildem Klima. Mallorca: Die Baleareninsel bleibt ein Klassiker – mit 8,3 Sonnenstunden und zahlreichen Blauer-Flagge-Stränden. Malta: Kompakt, charmant und sonnig – Malta bietet fast 9 Sonnenstunden am Tag. Kreta: Die größte griechische Insel kombiniert 7,5 Sonnenstunden mit einer reichen Geschichte und vielen Outdoor-Möglichkeiten. Gran Canaria: Mit 7,5 Sonnenstunden täglich und abwechslungsreichen Landschaften eine ideale Wahl. Fuerteventura: Berühmt für seine Strände, bietet die Insel 7,5 Sonnenstunden und ideale Bedingungen für Wassersport. Ibiza: Nicht nur für Partyfans – Ibiza überrascht in der Nebensaison mit Ruhe und schöner Natur. Sizilien: Die größte Mittelmeerinsel bietet 7,3 Sonnenstunden und kulinarische Highlights. Dominikanische Republik: Ein Hauch Karibik mit 7,9 Sonnenstunden und tropischem Flair.

Social Media als Quelle der Inspiration

Viele Reisende holen sich mittlerweile Ideen für ihren Urlaub aus sozialen Medien. Plattformen wie Instagram oder TikTok sind voll von beeindruckenden Bildern und Videos, die Lust aufs Reisen machen. Von versteckten Stränden bis hin zu Geheimtipps – die Vielfalt der Beiträge ist schier endlos. Laut einer Umfrage orientieren sich über 40 % der Urlauber bei ihrer Planung an Inhalten, die sie in sozialen Netzwerken finden.

Fazit: Die Nebensaison bietet hervorragende Möglichkeiten für Reisende, die Entspannung und Abenteuer abseits des Massentourismus suchen. Dank des TUI-Rankings und der Vielzahl an Inspirationen aus sozialen Medien war es nie einfacher, das nächste Reiseziel zu finden.