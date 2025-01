× Wien ganz vorne dabei: Die besten Städtereiseziele Europas 2025

Europa bietet eine Fülle spannender Städte, die Wahl des nächsten Ziels fällt deshalb oft schwer. Doch wer Paris, London oder Amsterdam schon kennt, darf sich auf neue Geheimtipps freuen. Besonders überraschend: Die Stadt, die „Time Out" auf Platz eins der besten Städteziele für 2025 gewählt hat.

Das neue Jahr ist da – der perfekte Zeitpunkt, um die Reisepläne für 2025 zu schmieden! Ob entspannte Tage am Strand, actionreiche Skiausflüge oder ausgedehnte Wanderungen – die Möglichkeiten sind vielfältig. Doch nichts geht über die gute alte Städtereise. Statt immer nur die üblichen Verdächtigen wie Rom oder Venedig anzusteuern, lohnt sich der Blick auf weniger bekannte, aber ebenso faszinierende Destinationen.

Das renommierte Reisemagazin „Time Out“ hat eine Liste der besten Städtereiseziele für 2025 veröffentlicht. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf die berühmten Klassiker, sondern auch auf unterschätzte Perlen Europas, die oft im Schatten der großen Namen stehen. Diese Städte bieten einzigartige Erlebnisse und verdienen es, entdeckt zu werden – und Wien ist ganz vorne mit dabei!

Rotterdam ist das beste Städtereiseziel 2025

© oe24 ×

Die niederländische Hafenstadt Rotterdam wurde von „Time Out" zur besten Städtereisedestination 2025 gekürt – und das völlig zu Recht. Oft im Schatten der von Touristen überlaufenen Hauptstadt Amsterdam stehend, hat Rotterdam sich längst als Hotspot für Architektur, Kunst und Innovation etabliert. Die ikonische Skyline, geprägt von futuristischen Gebäuden, und die lebendige Kunstszene machen die Stadt zu einem unverwechselbaren Reiseziel.

Ein Highlight ist der angesagte Stadtteil Katendrecht, bekannt für seine charmanten Cafés und angesagten Restaurants. Ebenso beeindruckend: die Markthal, eine architektonische Meisterleistung und ein Treffpunkt für Feinschmecker.

Platz 2: Budapest, Ungarn

© oe24 ×

Ungarns Hauptstadt sichert sich Platz 2 und überzeugt mit seiner Mischung aus historischer Pracht und modernem Lebensgefühl. Die Thermalbäder, die berühmten Ruinenbars und die beeindruckende Kettenbrücke lassen Budapest für Reisende zum unvergesslichen Ziel werden. Ein Muss: der Blick vom Gellértberg bei Sonnenuntergang – einfach magisch.

Platz 3: Cork, Irland

© oe24 ×

Auf Platz 3 landet Cork, die zweitgrößte Stadt Irlands, die oft im Schatten von Dublin steht. Cork lockt mit seiner entspannten Atmosphäre, kulinarischen Highlights und dem englischen Markt. 2025 ist die Stadt als Drehkreuz für Outdoor-Abenteuer in der Umgebung, wie dem Wild Atlantic Way, besonders beliebt.

Platz 4: Girona, Spanien

© oe24 ×

Girona, auf Platz 4, verführt mit seinem mittelalterlichen Charme, einer lebhaften Gastronomieszene und einer entspannten Atmosphäre. Die farbenfrohen Häuser am Fluss Onyar sind ein ikonisches Fotomotiv. Als Drehort für Game of Thrones hat Girona außerdem eine große internationale Fangemeinde gewonnen. Außerdem hat sich Girona zu einem Hotspot für Radsportler entwickelt, wobei Profis und Amateure gleichermaßen in die Stadt strömen.

Platz 5: Helsinki, Finnland

© oe24 ×

Finnlands Hauptstadt schließt die Top 5 ab. Helsinki begeistert mit einem Mix aus moderner Architektur, unberührter Natur und innovativer Gastronomie. Die entspannte Atmosphäre und die Nähe zum Meer machen die Stadt zu einem perfekten Ziel für Reisende, die Ruhe und Inspiration suchen.

Wien landet auf Platz 12

Auch Wien hat es in die Liste geschafft und sich den 12. Platz gesichert. Die österreichische Hauptstadt zeigt 2025 erneut, warum sie als eine der lebenswertesten Städte der Welt gilt. Hier trifft imperiale Pracht auf modernes Stadtleben, was eine unvergleichliche Atmosphäre schafft. Die Wiener Kaffeehäuser, die zum UNESCO-Kulturerbe zählen, und Attraktionen wie der Stephansdom oder der Prater begeistern weiterhin Reisende aus aller Welt.

Die besten Städtereiseziele 2025 im Überblick

Rotterdam, Niederland Budapest, Ungarn Cork, Irland Girona, Spanien Helsinki, Finnland Porto, Portugal Tiflis, Georgien Mailand, Italien Krakau, Polen Oslo, Norwegen Toulouse, Frankreich Wien, Österreich Birmingham, England Tirana, Albanien

2025 verspricht ein Jahr voller spannender Städtereisen zu werden!