× Wanderparadies: Österreichs schönste Wanderwege im Herbst

Der Herbst ist die beste Zeit, um Österreichs Alpen, Seen und Wälder im bunten Farbenspiel zu erleben und die idyllischen Wanderwege zu entdecken. Wir verraten die besten Routen für unvergessliche Wandererlebnisse.

Für Wanderer ist der Herbst ein wahres Paradies: Die Temperaturen sind angenehm, die Landschaft atemberaubend schön, und die Pfade laden dazu ein, die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. Ob gemütlicher Spaziergang durch bunt gefärbte Wälder oder anspruchsvolle Bergtour – Österreich bietet im Herbst eine unglaubliche Vielfalt an Wanderwegen, die jedes Outdoor-Herz höher schlagen lassen. Hier stellen wir die schönsten Routen vor, die Sie in dieser Jahreszeit verzaubern werden.

Österreichs schönste Herbstwanderungen

Nationalpark Gesäuse

© Getty Images ×

Der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark ist bekannt für seine wilde Natur und seine spektakulären Felslandschaften. Im Herbst wird das Gesäuse zu einem wahren Farbenmeer, wenn die dichten Wälder in leuchtendem Gold erstrahlen. Besonders lohnenswert ist die Wanderung auf den Tamischbachturm, die dich durch ruhige Wälder und über alpine Wiesen führt. Die Stille des Nationalparks und die klare Herbstluft lassen dich die Natur intensiv erleben. Für Abenteurer ist der Wasserfallweg, der zu den beeindruckenden Wasserfällen des Johnsbachs führt, ein absolutes Highlight.

Rax und Schneeberg

© Getty Images ×

Im Herbst verwandeln sich die Rax und der Schneeberg, die zu den Wiener Alpen gehören, in ein wahres Paradies für Wanderer. Der Anstieg auf die Raxplateau-Wanderung ist zwar anspruchsvoll, doch die Belohnung könnte nicht größer sein: Panoramablicke über das herbstlich gefärbte Wiener Becken und den schneebedeckten Gipfel des Schneebergs. Wer es etwas entspannter mag, kann die Seilbahn nutzen und von der Bergstation aus zu gemütlichen Touren aufbrechen. Die mystische Atmosphäre, die die Wälder und Almwiesen in dieser Zeit umgibt, wird durch die frühe Dämmerung und die oft nebligen Morgenstunden noch verstärkt.

Der Millstätter See Höhensteig

© Getty Images ×

Eine der vielleicht romantischsten Herbstwanderungen führt entlang des Millstätter See Höhensteigs in Kärnten. Der 200 Kilometer lange Rundwanderweg bietet atemberaubende Ausblicke auf den tiefblauen See, während das umliegende Waldgebiet in allen erdenklichen Herbstfarben leuchtet. Besonders schön ist der Abschnitt auf dem Weg zur Granattor, einem spektakulären Aussichtspunkt, der für seine leuchtend roten Granatsteine bekannt ist. Die herbstliche Ruhe, die hier oben herrscht, und das sanfte Licht der tiefstehenden Sonne sorgen für eine einmalige Atmosphäre.

Der Schafberg

© Getty Images ×

Der Schafberg im Salzkammergut ist einer der bekanntesten Aussichtsberge Österreichs und bietet im Herbst eine unvergleichliche Szenerie. Die Wanderung beginnt in St. Wolfgang am Wolfgangsee und führt durch dichte Laubwälder hinauf zum Gipfel. Oben angekommen, werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick über den Wolfgangsee und die umliegenden Seen des Salzkammerguts belohnt. Besonders im Herbst, wenn sich die Bäume in leuchtenden Farben spiegeln und der Nebel mystisch über den Seen hängt, ist die Aussicht magisch.

Wilder Kaiser

© Getty Images ×

Der Wilde Kaiser in Tirol präsentiert sich im Herbst in besonders beeindruckender Kulisse. Die schroffen Felsgipfel des Kaisergebirges stehen im starken Kontrast zu den sanften, herbstlich gefärbten Wäldern und Almwiesen, die die Region umgeben. Der Panoramaweg "Hintersteiner See" bietet einen der schönsten Herbstspaziergänge, bei dem das tiefblaue Wasser des Sees und die goldene Pracht der umliegenden Natur perfekt harmonieren.