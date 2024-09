× Herbst in Saalfelden Leogang: Die Aktivregion im großen Check

Im vielfältigen „Kontrastreich“ Saalfelden Leogang lockt jetzt eine herrliche Saison für Familien, Adrenalinjunkies und Feinschmecker. Am Fuße des Steinernen Meeres, umgeben von den Leoganger Steinbergen, erlebt man einen Bergherbst für wirklich jeden Gusto.

Es gibt viele gute Gründe, seinen Urlaub in Saalfelden Leogang zu verbringen. Im Herbst vielleicht sogar noch ein paar mehr. Denn die goldene Jahreszeit ist hier ideal für Outdoor-Aktivitäten, wohltuende Wellness-Anwendungen und Menschen, die jederzeit etwas Köstliches auf den Teller bekommen wollen. Dazu locken herbstliche Geheimtipps zum Ausprobieren, wie Sternennächte unter freiem Himmel, eine Sonnenuntergangswanderung oder ein Safran-Gin aus echtem Leoganger Safran.



Herbst in Bewegung

Ob zu Fuß oder auf dem Fahrradsattel – Saalfelden Leogang hält Urlauber auch im Herbst in Bewegung. Entweder bei einer idyllischen Wanderung durch die bunte Bergwelt oder mit viel Action im Bikepark Leogang, auf dessen Lines und Trails es die Hänge hinab geht. Weil die Leoganger Bergbahnen den ganzen Herbst bis zum Start des Skibetriebes durchgehend fahren, bringen sie die Gäste jederzeit an ihr Ziel: Zum Beispiel zum neuen Waldbaden-Wanderweg am Asitz.

Der Singletrail bietet die perfekte Verbindung nach Saalbach-Hinterglemm. © Klemens Koe ×

Wer die schöne Landschaft per Roadtrip mit dem E-Auto erkunden möchte, kann das ganz entspannt angehen. Allein auf den Parkplätzen der Asitz- und Steinbergbahn stehen 20 Ladestationen für E-Fahrzeuge zur Verfügung, darunter sind zwei Schnelllader. Dazu gibt es in der Region Saalfelden Leogang ausreichend weitere Ladestationen. Auch die Anreise per Bahn nach Saalfelden Leogang geht ganz bequem, erspart Zeit und Nerven.

Wanderlust

Die Region bietet viele Wandermöglichkeiten am Berg. © TVB Saalfelden Leogang ×

Saalfelden Leogang steht für besondere Momente: Einige davon erlebt man zum Beispiel während der Sonnenuntergangswanderung zur Einsiedelei, eine der letzten bewohnten Eremitagen Europas. Vor einer atemberaubenden Kulisse wandert man in den herrlichen Sonnenuntergang.

Gipfelsiege

Wer einen Berg besteigt, erreicht irgendwann den Gipfel. In Saalfelden Leogang, eingerahmt vom Steinernen Meer und den Leoganger Steinbergen, werden Kraxler dabei mit besonderen Gipfelkreuzen und imposanten Ausblicken belohnt. Auf der Schönfeldspitze, immerhin stolze 2.653 Meter hoch, erwartet Bergsteiger ein außergewöhnliches Gipfelkreuz des Bildhauers Anton Thuswaldner aus dem Jahr 1970.

© TVB Saalfelden Leogang ×

Zwei weitere Tipps für Aufsteiger: In den Leoganger Steinbergen liegt der Hochzint (2.243 Meter), von dessen schönem Gipfelkreuz man einen unglaublichen Blick auf die Glocknerberge und den Watzmann geboten bekommt. Der Weg auf den Gipfel des Großen Asitz (1.914 Meter) und seinem großen Kreuz hält einige Besonderheiten bereit. Man passiert sowohl die fünf TONspur-Inseln und das Naturkino auf dem Sonnkogel ist nur noch einen Katzensprung entfernt.

Übernachten unter Sternen

So schön Saalfelden Leogang am Tage ist, so aufregend ist es in der Nacht: Denn in klaren Nächten bietet sich ein wundervoller Blick auf den Sternenhimmel – die geringe Lichtverschmutzung sei Dank. Für echte Sternefans gibt es die Möglichkeit quasi unter freiem Himmel zu übernachten: Am Vogelsanghof in Leogang beispielsweise, kann man von transparenten Cubes aus die Milchstraße betrachten und schließlich unter dem Firmament einschlafen.

Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Mitbringsel ist: In Saalfelden Leogang wird seit kurzer Zeit hochwertiger Bio-Safran angebaut. Passend dazu ist bereits der erste regionale Safran-Gin auf dem Markt. Für echte Feinschmecker gibt es sogar eine kulinarische E-Bike-Genusstour. Hier wird von Direktvermarkter zu Direkt vermarkter geradelt und in den vielen Hofläden selbstgemachte Produkte verkostet.

Genuss-Garantie

Mit knurrendem Magen geht in Saalfelden Leogang niemand ins (Hotel-)Bett. Dafür ist die Pinzgauer Küche zu schmackhaft und zu deftig. Hier kommt garantiert nur Gutes auf den Tisch: Denn rund 70 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe in Saalfelden Leogang sind Bio-Betriebe und dank des Gütesiegels „ECHT.GSUND.GUAD.“ auf einen Blick erkennbar. Die heimischen Direktvermarkter beliefern auch die ausgezeichneten Hauben-Restaurants der Region – 14 Hauben von Gault&Millau verteilen sich auf fünf Restaurants.