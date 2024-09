Warum sich ein Urlaub im Herbst finanziell so richtig lohnen kann

Im Herbst beginnt in der Tourismusbranche die Nebensaison und die kann sich für Sparfüchse besonders auszahlen.

Der Herbst hat Einzug gehalten und in den kommenden Monaten werden wir die Sonne wohl immer seltener zu Gesicht bekommen. Obwohl die meisten die kalte Jahreszeit für lange Wochenenden und Städtetrips nutzen, sollte man auch eine Fernreise oder einen längeren Urlaub in Erwägung zu ziehen. Denn im Herbst kann sich das lohnen, besonders finanziell!

Strand auf Sylt © Getty Images ×

Warum der Herbst die beste Reisezeit ist

Der Herbst hat einiges zu bieten. In vielen Küstenregionen ist das Meer noch angenehm warm zum Schwimmen, während die Strände angenehm leer sind. Auch Wanderungen gestalten sich im milden Herbstklima angenehmer als in der sommerlichen Hitze. Zudem gibt es in dieser Jahreszeit oft besonders günstige Angebote für nahezu jedes Traumziel.

Bernina Eisenbahn, Graubünden, Schweiz © Getty Images ×

Bis zu 32 Prozent günstiger reisen

Pauschalreisen sind im Herbst besonders preiswert. Laut dem Vergleichsportal Check24 sind die Preise im Vergleich zu den Sommerferien stark gesunken. Während eine Pauschalreise nach Kroatien im Sommer durchschnittlich 137 Euro pro Person und Nacht kostete, belaufen sich die Kosten im Herbst auf nur noch 104 Euro – das entspricht einer Ersparnis von satten 32 Prozent. Auch bei Reisen nach Montenegro, Bulgarien, Griechenland und Portugal lassen sich im Schnitt über zehn Prozent sparen.

Norwegische Küste © Getty Images ×

Auch Flüge und Hotels sind günstiger

Flüge sind im Herbst ebenfalls deutlich preiswerter. Viele zuvor teure Premium-Flüge kosten im September und Oktober bis zu 50 Prozent weniger. Exklusive Hotelangebote und Ferienwohnungen gibt es ebenfalls zu deutlich reduzierten Preisen. Dazu kommen weitere Vorteile, wie etwa reduzierte Reisegarderobe im Saisonschlussverkauf oder Rabatte auf beliebte Freizeitaktivitäten.

Ein Herbsturlaub ist daher nicht nur ideal für alle, die Ruhe und Abgeschiedenheit schätzen, sondern oft auch ein echtes Schnäppchen!