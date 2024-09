Sonnenziel im Herbst: Kultur und Wellness in Jordanien

Jordanien ist perfekt für einen Wellnessurlaub am Toten Meer. Aber auch kulturelle Highlights wie die legendäre antike Felsenstadt Petra muss man gesehen haben.

Baden, sonnen und dabei gleich etwas für die Gesundheit tun. Nirgendwo sonst ist das so leicht möglich wie am tiefsten Punkt der Erde. Bis zu 33 Prozent beträgt der Salzgehalt des Toten Meers, dessen Ostufer zu Jordanien gehört. Im Mittelmeer ist der Salzanteil im Wasser nur etwa 3,8 Prozent. Außerdem unterscheidet sich das Salz auch in seiner Zusammensetzung, weswegen ein Bad in dem Salzsee nicht nur als wohltuend, sondern nachweislich auch als heilend gilt.

Die heilende Wirkung des Toten Meeres

Aufgrund der extrem hohen Salzkonzentration ist die Dichte des Toten Meeres wesentlich höher, so dass Badende eher auf der Wasseroberfläche liegen, als dass sie im Wasser schwimmen. Der höhere Druck auf 430 Meter unter dem Meeresspiegel erleichtert auch das Durchatmen und die in der Luft gelösten Mineralien bilden eine Art natürlichen UV-Schutz. Im Herbst und Winter sind die Temperaturen angenehm und lassen den eher mäßigen Sommer in unseren Breiten fast vergessen.

Die antike Felsenstadt gilt als wichtigste Attraktion in Jordanien. © Getty Images ×

Das Tote Meer tut gut

Die therapeutische Wirkung des warmen, hochkonzentrierten Salzwassers des Toten Meeres ist seit über 2.000 Jahren bekannt. Das darin enthaltene Calcium wirkt hautreinigend und schmerzlindernd, das Natrium gleicht den pH-Wert der Haut aus.

Das tote Meer ist der am tiefsten gelegene See der Erde. © Getty Images ×

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist Chlor, das als natürliches Antiseptikum fungiert, die Schutzschicht der Haut stärkt und Schwellungen abbaut. Magnesium fördert den Stoffwechsel der Haut, erleichtert die Atmung und schützt vor Allergien. Brom entspannt die Muskeln, Kalium reguliert den Wasserhaushalt des Körpers und Jod regt die Funktion der Schilddrüsen und den Zellstoffwechsel an. Der ebenfalls enthaltene Schwefel entgiftet zusätzlich.

Spa-Oasen

Die internationalen Luxushotels und Kuranlagen am jordanischen Ostufer des Toten Meeres bieten ihren Gästen Wellnessoasen mit vielfältigen Behandlungsangeboten. Die Kliniken mit internationalen Teams aus Fachärzten und Pflegepersonal sind auf die Heilung von Haut-, Gelenk-, Augen- und Atemwegserkrankungen sowie Bluthochdruck spezialisiert.

Schwarzer Schlamm verbessert nachweislich Gesundheit und Wohlbefinden. © Getty Images ×

Neben dem Wasser des Toten Meeres verwenden sie bei den Behandlungen auch den schwarzen Schlamm vom Grund des Salzsees für Körperpackungen. Dieser Schlamm ist ebenfalls ein echtes Allroundtalent, er wirkt anti-allergisch, die Hautalterung wird verzögert, die Blutzirkulation verbessert und die Hautfeuchtigkeit reguliert.

Ist das Tote Meer bald tot?

Da nur noch wenig Wasser aus dem Jordan ins Tote Meer fließt und auf Grund des Klimawandels die Regenfälle weniger werden, trocknet der berühmte Salzsee langsam aus. Am Ufer kann man die jährlich sinkenden Pegelstände deutlich ablesen. Lange dauert es nicht mehr, bis das Tote Meer tatsächlich tot ist. Aber noch ist es ein ganz besonderes Erlebnis, sowohl das Schweben auf dem Wasser als auch der abendliche Blick. Denn der hohe Magnesiumgehalt von rund 50 Milligramm pro Liter verleiht dem Wasser optisch einen leicht öligen Charakter. Wenn die Sonne am gegenüberliegenden Ufer untergeht, wirkt das Tote Meer daher wie ein Quecksilbersee.