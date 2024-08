× Geheimtipps: Die am meisten unterschätzten Reiseziele der Welt

Viele Orte wie Dubrovnik oder Amsterdam sind von Touristenmassen überlaufen. Doch es gibt auch noch echte Geheimtipps, denn viele Reiseziele sind noch unterschätzt und dadurch wenig besucht.

Überfüllte Sehenswürdigkeiten, überteuerte Restaurants und viel zu viele Touristen. Viele bekannte Reiseziele haben zunehmend Probleme mit Overtourism, was auch zu einer sinkenden Lebensqualität der Einheimischen vor Ort führt. Doch es gibt noch zahlreiche unbekannte Juwele, die noch echte Geheimtipps sind. Das Kultur- und Veranstaltungsmagazin „Time Out“ hat jetzt in einem Ranking die am meisten unterschätzten Reiseziele der Welt festgehalten. Folgende Ziele sind noch unbekannt, überzeugen aber mit ihrer einzigartigen Schönheit und Kultur.

Platz 5: Prinz-Edward-Insel, Kanada

© Getty Images ×

Klein aber oho. So kann man die Prinz-Edward-Inseln beschreiben. Die kleinste Provinz Kanadas begeistert mit bildschöner Natur, tiefgründiger Geschichte und maritimem Flair. Dank der buchtenreichen Küste verfügt Prince Edward Island über etwa 800km Sandstrände, die weiß, golden oder rot leuchten, was es auch zum idealen Ort für Wassersportler:innen macht. Außerdem punktet die Insel mit der Vielfalt an Abenteuern und ihrem phänomenalen Essen.

Platz 4: Côn Đảo, Vietnam

© Getty Images ×

Con Dao ist Vietnams verstecktes Inselparadies und beherbergt eine von Vietnams letzten unberührten Oasen. Hier fühlt man sich noch wie in einer fernen Welt, wo die Uhren wesentlich anders ticken. Menschenleere Traumstände, hohe Klippen, ein toller Nationalpark und beeindruckende Sehenswürdigkeiten machen die Insel zu einem Paradies.

Platz 3: São Sebastião, Brasilien

© Getty Images ×

Brasilien hat mehr als nur Rio de Janeiro zu bieten. São Sebastião ist der ideale Zufluchtsort für Strandliebhaber, Kitesurfer und Taucher und ist noch relativ unbekannt. Überfüllte Strände und Touristenmassen müssen Sie also nicht befürchten. Außerdem verfügt dieser Geheimtipp über viele malerische Routen für verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Laufen.

Platz 2: Südtunesien

© Getty Images ×

Wer an einen Urlaub in Nordafrika denkt, dem kommt wahrscheinlich zunächst Marokko in den Sinn. Doch Südtunesien ist ein oftmals unterschätztes Reiseziel, das mit seinen atemberaubenden Sanddünen und der sonnenverwöhnten Mittelmeerküste punkten kann. Hier können Reisende einen Urlaub der etwas anderen Art machen, denn in Südtunesien gibt es die Möglichkeit, in der Wüste zu übernachten. Eine Erfahrung, die man unbedingt einmal gemacht haben muss, denn beim Betreten der Wüste fühlt man sich, als würde man einen fremden Planeten erkunden.

Platz 1: Filandia, Kolumbien

© Getty Images ×

Viele Reisende übersehen diese charmante Kleinstadt in Kolumbien. Dabei hat dieses versteckte Juwel so einiges zu bieten. Die farbenfrohe Architektur und die beeindruckenden Ausblicke auf die Landschaft machen Filandia zu einem einzigartigen Gebiet. Dieses unterschätzte Reiseziel befindet sich im Departamento de Quindío, mitten in der kolumbianischen Kaffeezone, die zum UNESCO-Welterbe gehört.

Die am meisten unterschätzten Reiseziele der Welt

Filandia, Kolumbien Südtunesien São Sebastião, Brasilien Côn Đảo, Vietnam Prinz-Edward-Inseln, Kanada Sibiu, Rumänien Tasmanien, Australien Cochamó-Tal, Chile Newcastle, Australien Bentonville, Arkansas, USA Brown Station, Antarktis Mongolei

Diese sind meist kostengünstiger und zudem noch weniger überfüllt.