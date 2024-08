× Sonnenziele im Herbst: Mit diesen Reisezielen verlängern Sie den Sommer

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch Sie haben noch keine Lust auf Herbst? Das ist kein Grund, um schlecht drauf zu sein, denn an vielen Orten erwarten Sie auch im September und Oktober sommerliche Temperaturen.

Lange hat man sich auf ihn gefreut – und jetzt ist er auch schon wieder vorbei. Der Sommer setzt zur Verabschiedung an und lässt den Herbst bei uns einkehren. Um vor den dunklen Monaten noch Wärme zu tanken, müssen sie nicht unbedingt weit weg reisen. Nur wenige Flugstunden entfernt, erwarten Sie auch im Oktober traumhafte Strände und angenehme Temperaturen. Verlängern Sie Ihren Sommer mit folgenden Reisezielen.

Madeira

Die Atlantikinsel Madeira liegt vor der Küste Marokkos und garantiert bis weit in den Oktober hinein angenehme Temperaturen. Tagsüber herrschen meist noch Werte über 25 Grad und auch die Nächte sind dank des subtropischen Klimas angenehm. Ab November beginnt die Regenzeit auf Madeira und die Temperaturen sinken auf bis zu 13 Grad ab. Besonders beliebt ist der Süden der Insel. Rund um die Insel-Hauptstadt Funchal tummeln sich das ganze Jahr über zahlreiche Tourist:innen und auch zum Wandern ist die Insel bestens geeignet.

Zypern

Zypern ist bekannt für seine vielen Sonnenstunden pro Jahr. So können Urlauber:innen von Mai bis Oktober reichlich Sonne tanken und mit einer durchschnittlichen Wassertemperatur von rund 25 Grad steht auch im Herbst einem Badeurlaub nichts im Weg. Dann ist auch an den bekanntesten Stränden bei Agia Napa im Südosten das Partyvolk abgezogen und es herrscht Ruhe am türkisfarbenen Wasser.

Malta

Im Oktober zeigt sich Malta von seiner ruhigeren Seite, denn dann sind die meisten Tourist:innen bereits abgereist und die zahlreichen Strände sind nicht mehr überfüllt. Bei Tagestemperaturen von rund 24 Grad und acht Sonnenstunden lässt sich hier ein entspannter Badeurlaub machen. Strandfans genießen das türkisblaue Wasser am besten im Osten und Nordosten der Insel. Hier reiht sich eine Bucht mit flachem Sandstrand an die nächste, während im Südwesten und Norden Maltas Felsbuchten dominieren.

Sizilien

Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer, demnach gibt es hier viel zu entdecken. Auch im Herbst können die Temperaturen noch bis zu 25 Grad betragen, was sich perfekt dazu eignet, historische Städte wie Palermo oder Catania zu entdecken und zwischendurch an den Stränden zu entspannen. Die zahlreichen Badebuchten laden dazu ein, den Sommer noch ein wenig hinauszuzögern.

Kanarische Inseln

Auch die Kanaren eignen sich hervorragend, um den Sommer zu verlängern. Sie liegen im Atlantischen Ozean noch weiter südlich als Madeira und punkten von April bis Oktober mit sommerlichen Temperaturen. Richtig kalt wird es auch im Winter nicht. So liegt die Durchschnittstemperatur in Teneriffa bei 20 Grad und die Wassertemperatur liegt ebenfalls bei Werten um die 19 Grad. Egal ob Sie am Strand liegen oder actionreiche Outdoor Aktivitäten ausprobieren wollen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!