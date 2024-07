× Die schönsten Tauch- und Schnorchel-Spots in Europa

Sie sind auf der Suche nach paradiesischen Unterwasserwelten? Dafür müssen Sie nicht etwa nach Australien oder auf die Malediven reisen. Auch in Europa gibt es wunderschöne Tauch- und Schnorchelspots.

Farbenfrohe Korallenriffe, glitzernde Fische, niedliche Seepferdchen und funkelnde Muscheln – um die Artenvielfalt unter der Wasseroberfläche zu bestaunen, müssen wir nicht um die ganze Welt reisen. In Kroatien, Griechenland, Frankreich, Spanien, Italien und sogar Schweden laden magische Unterwasserparadiese zum Entdecken ein.

HolidayCheck hat die 10 schönsten Tauch- und Schnorchelspots mitten in Europa aufgelistet. Von blauen Lagunen, Vulkanhöhlen bis Wracks und Unterwasserwanderwege gibt es hier einiges zu entdecken.

Sardinien, Italien

Die Unterwasserwelt vor Sardiniens Küste gehört zu den vielfältigsten Tauch- und Schnorchelrevieren Europas. Das kristallklare Wasser bietet eine außergewöhnliche Sicht. Während sich erfahrene Taucher für Höhlen-, Wrack- und Grottentauchen begeistern, zieht Cala Coticcio besonders Schnorchler an. Diese malerische Bucht trägt den Beinamen „Tahiti Italiens“ und überzeugt mit ihrem puderzuckerweißen Sandstrand und himmelblauem, strömungsfreiem Wasser. Am Horizont tummeln sich Delfine. Lokale Tauchschulen im La-Maddalena-Archipel-Nationalpark bieten Bootstouren nach Cala Coticcio an und stellen Flossen, Schnorchel und Masken zur Verfügung.

Korsika, Frankreich

Unterwassererlebnisse der besonderen Art bietet das Meeresleben Korsikas. Diese Insel, die nur einen Katzensprung von Italien entfernt ist und zu Frankreich gehört, zieht Taucher und Schnorchler aus ganz Europa an. Die Tauch- und Schnorchelgebiete Korsikas beeindrucken durch eine außergewöhnliche Wasserqualität und eine Vielzahl seltener Fischarten wie Haie, Aale, Thunfische und Schildkröten. Ufernahe Seegraswiesen und Riffe sind ebenso faszinierend wie die Felsengrotten und Unterwassercanyons. Zu den submarinen Highlights gehören ein abgestürzter Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg und eine versunkene Yacht.

Azoren, Portugal

Die Azoren, bieten atemberaubende Unterwasserwelten. Die neun Inseln sind nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser reich an Aktivitäten wie Wandern, Klettern, Radfahren, Surfen und Schnorcheln. Beim Schnorcheln bestaunt man hier farbenfrohe Seeanemonen und Schwämme, während man beim Tauchen Barsche, Makrelen, Thunfische, Delfine und Haie trifft. Die schönsten Tauch- und Schnorchelgebiete befinden sich auf den Inseln Pico, Santa Maria, São Miguel, Terceira und Faial.

Blaue Lagune, Malta

Die Blaue Lagune auf Malta ist ein wahres Paradies für Bade- und Schnorchelfans. Geschützt vor Strömungen und Winden liegt diese Schnorcheloase zwischen der Insel Comino und dem Riff Cominotto. Das klare Wasser bietet eine hervorragende Sicht auf Fische, Anemonen, Krebse und Muscheln. Mit dem Boot erreicht man diesen einzigartigen Schnorchel- und Badeort bequem. Tagestouren ab Sliema, die Mahlzeiten und Getränke beinhalten, sind ebenso möglich wie günstigere Bootstransfers ab Mellieha. Am Strand der Blauen Lagune gibt es ein kleines gastronomisches Angebot und sanitäre Einrichtungen. Wer tauchen möchte, kann einen Tauchausflug buchen und direkt vom Boot ins Wasser springen.

Makarska Riviera, Kroatien

Die Makarska Riviera an der Adriaküste in Dalmatien ist ein beliebter Tauch- und Schnorchelspot in Europa. Weitreichende Sicht, ruhige Gewässer und beeindruckende Felsformationen machen ihren Reiz aus. Das Unterwasservergnügen reicht von Schnupperkursen in Tučepi bis zu ganztägigen Touren zu den Tauchgebieten der Insel Brač. Nach einer Einweisung am Strand von Makarska kann man die Unterwasserwelt der Makarska Riviera mit Tauchscootern erkunden. Diese motorisierten Geräte ermöglichen ein müheloses Gleiten durch das Wasser und ein unvergessliches Erlebnis. Wer es ruhiger mag, kann natürlich auch mit Flossen die Unterwasserwelt Kroatiens erkunden.

Kreta, Griechenland

Kreta, die größte und geschichtsträchtigste Insel Griechenlands, bietet sowohl an Land als auch unter Wasser Spuren der Vergangenheit. Erfahrene Taucher zieht es zur versunkenen Stadt Olous vor der Nordküste Kretas. Für Abenteuerlustige bietet sich ein Nachttauchgang an, bei dem man lautlos an Steinbögen vorbeischwebt und schwarze Korallen entdeckt – ein magisches Erlebnis. Anfänger fühlen sich in Ufernähe wohler. Die Lagune von Balos ist ideal für erste Unterwasserversuche: Weiße Sandbänke umrahmen das türkisfarbene Wasser, das von Karettschildkröten und Mönchsrobben bewohnt wird.

Chalkidiki, Griechenland

Die Felsen der Halbinsel Chalkidiki ragen wie Poseidons Dreizack ins türkisblaue Ägäische Meer. Zwischen den drei Landzungen findet man ein wahres Tauchparadies. Unterwasserwiesen aus Poseidongras und steile Felswände bieten eine beeindruckende Kulisse. In den Felsspalten verstecken sich Oktopusse, Muränen, Zackenbarsche, Stachelmakrelen und Brassenschwärme. Die romantischen Buchten rund um Sithonia sind perfekt zum Schnorcheln. Die glasklare Sicht bis zum Meeresgrund lässt sogar Überreste der antiken Festung Levthonia erkennen.

Medas-Inseln, Spanien

Die Medas-Inseln vor der Costa Brava sind kleine, unbewohnte Eilande, die an Berggipfel erinnern. Diese „Berge“ ragen aus dem Wasser empor und bieten eine faszinierende Unterwasserlandschaft. Hier taucht man entlang der Ausläufer des Montgrí-Bergmassivs, bewundert Algenpopulationen, Korallen, Posidoniagras, Seesterne und eine Vielzahl von Fischarten. Die Medas-Inseln, nur 800 Meter vor der Küste von Estartit gelegen, sind seit 1990 ein Meeresschutzgebiet. Geführte Tauchtouren sind besonders empfehlenswert, da die Tauchlehrer sichere Routen zu Grotten und Höhlen kennen.

Teneriffa, Spanien

Teneriffa gehört zu den besten Tauchplätzen Spaniens und zählt zu den zehn schönsten Tauch- und Schnorchelspots Europas. Die Unterwasserwelt der Kanareninsel wird von Vulkangestein geprägt, das Höhlen und Grotten formt. Mit etwas Glück trifft man auf Barrakudas, Schildkröten und Seepferdchen. Beliebte Tauchorte sind Puerto de la Cruz, Costa Adeje und El Paradiso. Im Süden der Insel gibt es Schnorchelgebiete mit Sichtweiten von bis zu 30 Metern. Besonders empfehlenswert sind die Buchten von Puerto de la Cruz, Radazul und Punta Teno, wo Barrakudas, Hornhechte und Papageifische anzutreffen sind.

Göteborger Schärengarten, Schweden

Der Göteborger Schärengarten bietet Unterwasserwanderungen in einer historischen und märchenhaften Umgebung. Diese skandinavischen Schären entstanden in der Eiszeit und sind heute ein bezaubernder Archipel, sowohl über als auch unter Wasser. Zwischen den Inselchen des Göteborger Schärengartens befindet sich Europas erster Unterwasser-Naturlehrpfad. Schnorchel- und Tauchfans finden hier zehn Informationstafeln unter Wasser, die die lokale Fauna und Flora beschreiben. In der klaren Atlantikströmung tummeln sich Barsche, Lachse, Hechte, Regenbogenforellen, Dorsche und Hornhechte. Der hohe Salzgehalt des Atlantikwassers, das hier in die Ostsee fließt, sorgt für eine ausgezeichnete Sicht unter Wasser.