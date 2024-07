× Strandurlaub ohne Hitze: 6 kühle Reiseziele am Meer

Lust auf einen Strandurlaub, aber keine Lust auf die unerträgliche Sommerhitze? Diese Orte am Meer bringen Sie nicht ins Schwitzen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein - für den langersehnten Strandurlaub zieht es die meisten in den Süden. Doch angesichts der extremen Hitzewelle, die über die beliebten Badeorte am Mittelmeer und darüber hinaus hinwegfegt, beginnen viele Menschen sich nach einem kühlen Urlaub im Norden zu sehnen. Doch auf Sand und Meer müssen wir dafür nicht verzichten. Wir verraten sechs Strandziele, in denen das Klima milder und angenehmer ist, als in Spanien, Italien oder Kroatien.

Sylt in Deutschland

Ein Strand-Juwel im Norden Europas ist Sylt, die größte der nordfriesischen Inseln in Deutschland. Die Insel ist bekannt für ihre endlosen Sandstrände und die charakteristischen Dünenlandschaften. Westerland, Kampen und Wenningstedt sind nur einige der Orte, wo Besucher die Schönheit der Nordsee genießen können. Mit Temperaturen, die im Sommer selten über 22 Grad steigen, bietet Sylt ideale Bedingungen für erholsame und angenehme Tage am Strand.

© Getty Images ×

Wassersportarten wie Windsurfen und Kitesurfen sind besonders beliebt, ebenso wie ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küste.

Bornholm in Dänemark

Bornholm ist das sonnenreichste Reiseziel Dänemarks. Trotz der vielen Sonnenstunden bleiben die Temperaturen im Sommer angenehm bei etwa 20 Grad. So können Urlauber die 20 schönen Strände ohne Hitzestress genießen. Im Westen und Süden der familienfreundlichen Insel verbinden sich die Sandparadiese zu einer 50 Kilometer langen Küstenlinie. Der Strand von Dueodde, ein bis zu 100 Meter breiter Sandstrand, gilt als einer der schönsten Strände Europas.

© Getty Images ×

Doch Bornholm hat mehr zu bieten als nur Sand und Meer. Reisende können durch tiefe Wälder wandern, uralte Findlinge bestaunen, über Felsspalten klettern, Fahrradtouren unternehmen, dem Rauschen von Wasserfällen und den wilden Wellen an den hohen Klippen lauschen und idyllische Fischerdörfer erkunden.

Gotland in Schweden

Schweden ist zwar nicht als Badeurlaubsziel bekannt, bietet aber mit 222.000 Inseln, 96.000 Seen und 3.200 Kilometern Küste dennoch zahlreiche Bade-Möglichkeiten. Besonders beliebt bei Sommerreisenden ist die sonnige Insel Gotland, die man entweder per Flugzeug von Stockholm oder auf einer aufregenden Fährfahrt von Nynäshamn durch die malerischen Schären erreicht. Im Hochsommer liegen die Temperaturen durchschnittlich bei 22 Grad, sodass man beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten auf Schwedens größter Insel nicht allzu sehr ins Schwitzen gerät.

© Getty Images ×

Besucher können die mittelalterlichen Ruinen in Visby besichtigen, den inseltypischen Safrankuchen probieren, die bizarren Kalksteinformationen auf Fårö bewundern und Pippi Langstrumps „Villa Kunterbunt“ besuchen. Nach einem erlebnisreichen Tag kann man an einem der Badeseen oder an der „Blauen Lagune“ entspannen.

Étretat in Frankreichs

An den langen Stränden der normannischen Küste im Norden Frankreichs können sich Reisende bei angenehmen Temperaturen um 22 Grad entspannen und den beeindruckenden Ausblick auf die steilen Klippen genießen.

© Getty Images ×

Neben dem Badespaß können Urlauber in Étretat paddeln, Kajak fahren und segeln. Die malerische Gegend eignet sich auch hervorragend für Wander- und Fahrradtouren, beispielsweise auf dem Wanderweg der Alabasterküste oder dem Fernradweg Vélomaritime.

Woolacombe in England

In Süd- und Westengland gibt es zahlreiche schöne Sandstrände, die in die sanften Hügellandschaften eingebettet sind. Einer der idyllischsten ist der sechs Kilometer lange Strand von Woolacombe. Im Sommer können Besucher bei Temperaturen bis zu 25 Grad in den Dünen entspannen, die Aussicht genießen, schwimmen oder den Surfern in der Bucht zuschauen.

© Getty Images ×

Nach einem erholsamen Tag am Strand bieten die Restaurants des kleinen Badeortes vielfältige kulinarische Optionen.

Pori in Finnland

Pori, eine Stadt mit rund 80.000 Einwohnern, liegt zwar im Landesinneren, doch auf Strandurlaub muss man hier nicht verzichten. Die Stadt, die sich aufgrund von Landerhebungen und Großfeuern an den Fluss Kokemäenjoki verlagert hat, verfügt über den Yyteri Beach – Finnlands längsten Strand. Dieses weiße Sandparadies gehört zu einem Naturschutzgebiet und wurde für sein besonders sauberes Wasser mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Die Sommertemperaturen steigen auf maximal 23 Grad.

© Getty Images ×

Pori selbst ist bekannt für die Bauwerke von Architekt Carl Ludwig Engel und das internationale Jazz-Festival, das seit 1966 jedes Jahr im Juli auf der Fluss-Insel Kirjurinluoto stattfindet.