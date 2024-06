× Die schönsten Städte mit Stadtstrand

Sie möchten einen Citytrip mit Strandurlaub verbinden? Wir haben uns in Europa umgeschaut. Und präsentieren Top-Städte von Den Haag bis Budva, in denen Sie Meer und urbanen Flair perfekt kombinieren können.

Städtetrip und Strandurlaub müssen sich nicht zwingend ausschließen. Weltweit finden sich faszinierende Metropolen, zu deren Sehenswürdigkeiten auch wunderschöne Strände zählen. Rio de Janeiro gilt beispielsweise als die Mutter aller Strand-Citys. Aber auch in Europa finden sich interessante Städte mit Meer.

Dubrovnik

© Getty Images ×

In der dalmatinischen City relaxt man am besten am etwa 100 Meter langen Kiesstrand, dem Banje Beach mit herrlicher Aussicht auf die Festungsmauern und die Altstadt, die zum UNESCO Welterbe zählt. Direkt am Strand liegt einer der bekanntesten Clubs in Dalmatien, der EastWest Banje Beach Club.

Athen

© Getty Images ×

Als einer der besten Strände der Stadt gilt der Astir Beach auf der Halbinsel in Vouliagmeni. Hier findet sich sogar eine archäologische Ausgrabungsstätte , der Tempel des Apollo Zoster aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.

Nizza

© Getty Images ×

Vom Colline du Château bis zum Hafen von Nizza zieht sich der Stadtstrand über fünf Kilometer die Küste entlang. Gleich dahinter liegt die mondäne Promenade des Anglais. Ein Muss ist aber auch die Altstadt von Nizza „La vieille ville de Nice“, die an die Promenade des Anglais grenzt und mit verwinkelten kleinen Gassen und Geschäften punktet.

Budva

© Getty Images ×

Montenegro ist der Urlaubsgeheimtipp Europas. Und ganz bezaubernd liegt die Stadt Budva, direkt an der Adria. Die City wurde vor mehr als 2.500 Jahren gegründet und punktet mit der rund einen Kilometer langen Stadtmauer, die mit einzelnen Abschnitten mit eigenem Strand auch ein kurzes Abtauchen ins glasklare Nass erlaubt.

Ein Hit ist hier auch der Strand Mogren, der nur rund 200 Meter von der Altstadt entfernt liegt. Mogren ist der beliebteste und bekannteste Strand der Stadt. Und 10 Autominuten entfernt, begeistert der Sandstrand von Becici, der ca. zwei Kilometer misst.

Barcelona

© Getty Images ×

Der pulsierende La Barceloneta ist der bekannteste und meistbesuchte Strand in der katalonischen Hauptstadt. Im Juli und August ist hier die Biblioplaya, eine kleine Strandbibliothek mit offenem Bücherschrank zu finden.

Insgesamt verfügt die City über neun Strände auf einer Länge von vier Kilometern. Und das Beste: Alle Strände bieten Schwimmaufsicht, Duschen, Umkleideräume, Liegestühle und Sonnenschirme.

Den Haag

© Getty Images ×

Mit Scheveningen, Kijkduin und dem Zuiderstrand bietet die holländische Stadt Den Haag elf Kilometer Strand für einen schönen Tag am Beach. Der bekannteste Badeort ist Scheveningen mit zahlreichen Strandbars und einer einzigartigen Promenade. Viel ruhiger geht es am Zuider-strand zu, der direkt hinter den Dünen liegt, und mit authentischen Strandpavillons bezaubert. Und ein charmantes Kleinod ist Kijkduin mit vielen Restaurants entlang des Boulevards.