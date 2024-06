Top-Ziele in Kroatien 2024: Tipps und Highlights im Urlaubsland

Das Ferienland Kroatien begeistert auch heuer mit einer Fülle an Möglichkeiten. Und die beliebtesten Ziele des Sommers sind schon ausgemacht.

Nach Anfragen bei der Plattform für Ferienunterkünfte HomeToGo sind Pula, Krk und Porec die drei gefragtesten Sommerziele in Kroatien. Aber auch Orte und Städte wie Dubrovnik oder Losinj erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Nachstehend Kroatiens Top-Ferienorte im Überblick.

Pula

Das antike Bauwerk in Pula ist bestens erhalten. © Getty Images ×

Auf einem kleinen Hügel, nahe am Meer gelegen, ist das Amphitheater von Pula das sechstgrößte römische der Welt und bestens erhalten. Daneben begeistert die Stadt mit schönen Steinstränden, aber auch Adrenalinklippen wie den Canyon und Sveta stijena (Heiliger Felsen), von denen nur die Mutigsten springen. Wassersportler müssen zum Wake Park Pula, einem Lift in der Bucht Valovine auf Stoja. Zudem gilt Pula als Eldorado für Taucher. Taucher finden hier in gut 40 Metern Tiefe das Schiffswrack eines österreichischen Torpedoboots. Schwämme, Algen und Muscheln bedecken den Bootskörper und ließen ein lebendiges, künstliches Riff entstehen. Schwärme von Fischen schwirren herum, Hummer nisten sich im Bug des Schiffes ein – ein Tauchgang wie im Traum. Unbedingt empfehlenswert ist auch der Ausflug auf die Inseln Brijuni. Die kleine Inselgruppe steht unter Naturschutz und ist für traumhafte Fauna und Flora bekannt.

Dubrovnik

Die mächtigen Stadtmauern sind das Wahrzeichen der Dalmatien-Stadt Dubrovnik. © Getty Image ×

Die 43.000-Einwohner-Stadt mit UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt liegt in der sonnenreichen Region Dalmatien, ganz im Süden der kroatischen Adria, direkt an der Küste. Kein Besuch in Dubrovnik ist vollständig ohne einen Spaziergang auf den spektakulären Mauern, die den historischen Kern der Stadt umgeben. Sie gehören zu den schönsten der Welt und sind das Wahrzeichen der Stadt. Von oben hat man einen grandiosen Blick auf die Altstadt und die schimmernde Adria. Danach empfiehlt sich ein Ausflug auf den Berg Srd, von hier aus liegt einem ganz Durbrovnik zu Füßen. Das geht einfach und schnell mit der Seilbahn.

Für Romantiker, die den Sonnuntergang genießen möchten empfiehlt sich die dreistündige Wanderung. Der Weg lohnt sich definitiv. Auf dem Srd angekommen, können Wanderer die Stadt Dubrovnik und die Elaphiten – ein Archipel vor der Küste – aus neuer Perspektive kennenlernen. Verpassen sollten Sie auch auf keinen Fall einen Ausflug auf die Elaphiten oder Hirschinseln. Abgesehen von zahlreichen Riffen, Klippen und Schären bestehen die Elaphiten aus acht Inseln und fünf Inselchen, von denen nur drei bewohnt sind: Kolocep, Lopud und Šipan. Speziell Lopud begeistert mit wunderschönen Sandstränden.

Krk

Im Hafen von Baska auf der Insel Krk schaukeln kleine Fischerboote. © Getty Images ×

Krk ist mit einer Fläche von 406 km2 die größte Insel Kroatiens. Sie liegt am Anfang der Kvarner Bucht und ist praktischerweise mit dem Festland verbunden. So können Urlauber ganz einfach mit dem Auto anreisen. Im Süden der Insel, im Ort Baska, liegt der zwei Kilometer lange Kiesstrand „Vela Plaza Baska“. Der Beach wird auch von den Einheimischen oft als schönster Kroatiens gefeiert.

Insel Lošinj

Aussicht auf Hafen und Kirche des malerischen Ortes. © Getty Images ×

Die Insel ist ein traumhaftes Paradies für Naturerlebnisse, stille Momente und feine Kulinarik. Lošinj ist Teil der Inselgruppe Cres-Lošinj, die mit ihren 36 Inseln und Inselchen, Klippen und Riffs ein Labyrinth aus Meeresengen, Ankerstellen und Häfen bildet. Bewohnt sind lediglich sieben dieser Inseln: Cres, Lošinj, Unije, Susak, Ilovik sowie Vele und Male Srakane. Wer Lubenice auf Cres besucht, der wird sich wohl in den wunderschönen, tief unter den Felsen des Städtchens liegenden Strand in der Bucht Sveti Ivan verlieben. Er ist von der Festlandseite nur schwer zugänglich, das Meeresufer in dieser Bucht erreicht man am besten mit einem Boot.

Tipp: In der Cikat Bucht, eine der schönsten Buchten Kroatiens, liegen das stylische Fünf-Sterne Hotel Bellevue und das Boutique Hotel Alhambra, in dem moderner Luxus auf österreichische Architektur der Kaiserzeit trifft. Die beiden Luxusdomizile gehören zu den Lošinj Hotels & Villas und bieten ihren Gästen zeitgenössischen Lifestyle mit einem Hauch K&K Romantik.

Porec

Die Stadt an der Küste der Halbinsel Istrien gilt als einer der beliebtesten Urlaubsorte. © Getty Images ×

In Porec, auf der Halbinsel Istrien, kommen sowohl Fans schöner Strände als auch Kulturinteressierte auf ihre Kosten. Dass die Stadt zur Zeit der Römer entstand, ist hier an jeder Ecke zu sehen – auch die heutige Straßenaufteilung ist noch charakteristisch für diese Zeit. Die Straßen tragen Namen wie Decumanus und Cardo Maximus. Hier finden sich außerdem zahlreiche Möglichkeiten zu wandern oder zu klettern, z. B. der 3 km lange Spaziergang nach Plava Laguna entlang des Wassers. Viel Wasserspaß, Fun und Action für Groß und Klein garantiert auch der Aquacolors Wasserpark mit zahlreichen Rutschen, Pools und Spielplätzen. Event-Tipp: Am 3. August findet in der Nähe von Porec, in der kleinen Gemeinde Tar-Vabriga, das beliebte Wassermelonen-Fest statt. Kunterbunt und einfach köstlich!