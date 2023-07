× Karibik-Flair in Kroatien: Die schönsten Sandstrände

Kroatien kann nicht nur mit wunderbaren Kieselsteinstränden punkten – auch traumhaft schöne Sandstrände mit Karibikflair finden sich im beliebten Ferienland. Wir verraten, wo diese liegen und was Urlauber:innen hier alles erwartet.

In Kroatien gibt es nur Kieselstrände – falsch. Auch wenn der Adriastaat für seine felsigen Küsten bekannt ist, die sich hervorragend für Schnorchelausflüge eignen, existieren ebenfalls Badestellen, die mit feinem Sand bedeckt sind. Crovillas, Experte für Ferienhäuser in Kroatien, verrät nachstehend, wo Reisende diese Orte finden und was dort geboten wird.

Türkisblaues Wasser und traumhafte Küsten

Neben den pulsierenden Städten und malerischen Fischerdörfchen kommen Urlauberinnen und Urlauber vor allem wegen des glasklaren Meerwassers an die Strände Kroatiens. Am häufigsten findet man felsiges Gelände, auf dem man sein Handtuch ausbreiten kann, um den Ausblick über das endlos blaue Meer zu genießen. Außerdem sehr populär sind Kiesstrände mit feinem Kies, der Sand vom Gefühl her sehr ähnlich ist. Wer etwas weiter fährt, wird auf der Suche nach einem Sandstrand in Kroatien aber definitiv auch fündig: Ob versteckte geheime Buchten oder populäre Badeorte mit einem großartigen Aktivitätenangebot für Unternehmungslustige und Familien mit Kindern.

Brac: Karibikfeeling in Europa

Wie auf einer Insel in der Karibik fühlen sich Reisende am weißen Sandstrand Zlatni rat auf der Insel Brac in Dalmatien. Wegen seiner einzigartigen Form wird der langgezogene Sandstrandabschnitt auch das „goldene Horn“ genannt. Er liegt direkt an einem großen Wald aus dunkelgrünen Nadelbäumen. Nicht nur aus der Vogelperspektive ist das Zusammenspiel aus tiefgrünen Bäumen, weißem Sandstrand und strahlend blauem Wasser eine echte Augenweide. Wegen des grobkörnigen Sandes zieht es vor allem in den Sommermonaten viele Gäste und auch Einheimische an den Zlatni rat. Auch die vielen Angebote zum Surfen und Tauchen sind sehr beliebt. Dieser Sandstrand in Kroatien bietet eine hervorragende Infrastruktur, die dazu einlädt, den ganzen Tag dort zu verbringen.

Vis mit viel Privatsphäre

Wer ein privates Sandstranderlebnis sucht, ist am Zaglav Rukavac auf der Insel Vis richtig. Die Bucht, in der der flache Sandstrand gelegen ist, ist nur mit dem Boot oder zu Fuß zu erreichen, was dafür sorgt, dass ihn weniger Besucherinnen und Besucher ansteuern. Abgesehen von einem Restaurant und einem Sonnenschirmverleih gibt es hier kein touristisches Angebot. Wer es also eher abgelegen und ruhig mag, für den ist dieser Sandstrand in Kroatien das perfekte Ziel.

Korcula

Der beliebteste Strand der Insel Korcula in Dalmatien ist ohne Zweifel der Vela Przina, eine traumhafte Bucht, die vor Winden geschützt ist. Der Einstieg ins Wasser ist sehr flach, ideal für Familien mit kleinen Kindern. Nebenan gibt es zudem einen Imbiss für das Eis zwischendurch, genau wie ein kostenlos nutzbares Beachvolleyballfeld zum Austoben.

Brela

Am Punta Rata, nahe Brela in Dalmatien, treffen die schönsten Attribute Kroatiens an einem Ort aufeinander. Schroffe Küste, mediterrane Vegetation und tiefblaues Wasser bieten einfach eine unschlagbare Kombi. Es gibt wenig, was diesen Anblick übertrifft. Der große Felsen, der in der Bucht liegt und aus dem ein Baum herauswächst, ist eines der meistfotografierten Motive des Landes. In der Nähe finden Badefans Restaurants, Cafés, Umkleiden, WCs und alles weitere, um den Aufenthalt so komfortabel wie möglich zu gestalten. Auch ein Freizeitangebot für Paragliding und Jet-Ski ist vorhanden.

Kvarner Bucht

San Marino ist ein Zwergstaat, der von der italienischen Küste umschlossen ist. Ein Sandstrand in Kroatien wird ebenfalls San Marino oder Rajska Plaza genannt. Dieser Paradiesstrand bei Lopar auf der Insel Rab liegt in der Kvarner Bucht und ist vermutlich der meistbesuchte Sandstrand Kroatiens. Sowohl Vielschwimmer als auch Familien mit Kindern kommen hier auf ihre Kosten, da es flachere und tiefere Stellen gibt, die ins Wasser führen.

Erlebnisreich

Freilich sollte man in Kroatien nicht nur am Strand liegen. Es gibt viel zu viel zu sehen und zu ­erleben.

Für aktive Familien bietet beispielsweise Kamenjak an der Spitze Istriens ein Naturparadies zum Radfahren, Paddeln und Surfen. Für eine erholsame Pause sorgen gemütliche Strandrestaurants. Die Unterwelt der istrischen Halbinsel lässt sich in faszinierenden Höhlen, wie der Grotte Baredine, entdecken. Das Naturdenkmal zeigt unterirdische Skulpturen und sogar einen See unter der Erde. Auch die größte Höhle Mramorica mit ungewöhnlichen Formen birgt spannende Geschichten aus fernen Zeiten.

Wasserfälle, so weit das Auge reicht, finden sich im Krka Nationalpark, einem riesigen Areal, das Abenteuerlustige per Bootstour erkunden. Wenn sich die Sonne mal versteckt, zaubern interessante Museen in ganz Kroatien aus einem grauen Regentag bunten Spaß: Mit dabei sind Naturkunde- oder Illusionsmuseen, Kunstgalerien und Brauereiführungen. Wissbegierige Kids besuchen die interaktive Dauerausstellung im Bootshaus bei Brijuni. Dort geht es auf eine Entdeckungsreise in die Natur und Kultur der kroatischen Inselgruppe.

Und wer in Zentralistrien unterwegs ist, besucht unbedingt Hum: Die kleinste Stadt der Welt mit rund 30 Einwohnern. Das mit Kupferplatten verzierte Stadttor entführt in eine eigene Welt. Denn dort warten Spezialitäten wie lokale Öle, Trüffel oder – für die Großen – der istrische Schnaps Biska auf genussvolle Verkostungen. Und ein Hit für Groß und Klein ist das über 2.000 Jahre alten Amphitheater Pula. Hier kämpften einst Gladiatoren, auch heute finden noch Inszenierungen statt, bei denen eine eigene Gladiatorenschule ihre Kampfkunst eindrucksvoll präsentiert.