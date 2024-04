Polens Städte: Die besten Spots für Filmenthusiasten

Städtetrips in Polen versprechen nicht nur schöne Ansichten und Erlebnisse, sondern auch viele (Neu-)Entdeckungen, etwa für Filmenthusiasten. Es warten lebendige Gassen des jüdischen Viertels in Krakau, malerische Plätze in Breslau oder die monumentale Werft in Danzig.

Polens Städte laden mit ihren authentischen und romantischen Plätzen zu (ent)spannenden Städtereisen - zum City Soul Travel. Und auch dazu, mittels (Film-)Geschichten auf Entdeckungsreise zu gehen. Namen wie Roman Polanski oder Steven Spielberg stehen hinter berühmten Filmen, in denen polnische Stadtgrätzel verewigt wurden - diesen Spuren kann man folgen und dabei oft auch noch viel Neues entdecken.



Warschau

Bei fast jedem Spaziergang durch Polens Hauptstadt stolpert man über filmische Spuren. RegisseurInnen lieben das moderne Zentrum mit Wolkenkratzern, aber auch die Kulissen der hübschen Altstadt mit ihrem lebendigen Marktplatz, den bunten Häusern und dem wiederaufgebauten Königsschloss, wo das Herz der Metropole schlägt. Auch die sehr beliebten Spazierwege entlang der Weichsel locken zu gemütlichen Stunden.

Mittelalterliche Gebäude zieren die Warschauer Altstadt. © Getty Images ×

Fans von Roman Polanski kommen in der Stadt voll auf ihre Rechnung, denn vielerorts begegnet man Plätzen aus dem oscarprämierten Film „Der Pianist“. Eine der ergreifendsten Szenen ist der Marsch des Hauptcharakters durch die Ruinen von Warschau – ein Bild, das man in der heutigen Atmosphäre der Stadt glücklicherweise kaum mehr nachvollziehen kann. Besucher, die historisch geprägtes Ambiente abseits des Zentrums suchen, begeben sich ins Viertel Praga Północ. Beim Schlendern durch die Gassen entdeckt man alte Gebäude, Wohnhäuser und Hinterhöfe, in denen die Zeit stehen geblieben ist und die teilweise als Kulisse für den Film von Polanski dienten. Das nahe gelegene Viertel Praga ist für seine Bars und die Musik von Straßenkünstler-Innen bekannt.

Krakau

Das Königsschloss Wawel ist eines der größten Sehenwürdigkeiten in Krakau. © iStock ×

Cineastisch prägte vor allem „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg die Stadt. Der Film erzählt die Geschichte von fast 1.200 Juden, die durch den deutschen Unternehmer Oskar Schindler vor dem Tod gerettet wurden. Die Emaille-Fabrik, die im Mittelpunkt der Ereignisse stand, ist heute eine Filiale des Krakauer Museums und ein Must See für jeden Film- und Geschichtsliebhaber. Im heutigen Krakau entdeckt man viele Studenten und buntes Leben, kann aber ebenso auf den Spuren des Kommunismus wandeln, wie etwa im Vor ort Nowa Huta. Empfehlenswert ist auch ein Ausflug in den nahe gelegenen Ojcowski-Nationalpark.

Breslau

Der historische Marktplatz ist eine beliebte Filmkulisse. © Getty Images ×

Die Jahrhunderthalle, eines der bekanntesten Wahrzeichen Breslaus, beeindruckte zuletzt vor allem ProduzentInnen der Hollywood-Saga „Die Tribute von Panem“. In der Folge mit dem Titel „Das Lied von Vogel und Schlange“ dient das charakteristische Gebäude als beeindruckende Arena für die Kämpfe der Hauptfiguren. In der Nähe befinden sich auch andere Breslauer Attraktionen wie etwa der Multimedia-Springbrunnen - einer der größten seiner Art in ganz Europa, mit stündlich laufenden Wassershows, begleitet von Musik, sei es mit Pop-, Modern- oder Klassik-Klängen. Die naheliegende Pergola und der Tiergarten sind besonders bei Familien beliebt.

Danzig

Historische Häuser mit dem Krantor, dem größten Hafenkran des mittelalterlichen Europa. © Getty Images ×

Wenn man nach einem Ort sucht, an dem sich städtisches Treiben mit Meeresluft vermischt, sollte man unbedingt Danzig besuchen. Die einzigartige Lage und die über tausend Jahre Geschichte machen diese nordpolnische Stadt zu einer spannenden Reisedestination. Der Ort ist für seine bezaubernden Gassen und Spazierwege entlang des Flusses bekannt. Thriller-LiebhaberInnen sollten sich die Uferpromenade in Danzig, wo Teile des Oscar-gekrönten Films „Public Enemy Number One“ gedreht wurden, auch nicht entgehen lassen. Als historische Wiege der unabhängigen Arbeitergewerkschaft Solidarnoc beeindruckt Danzig vor allem mit seiner Werft, die als Fixpunkt für jeden Besucher gelten sollte.