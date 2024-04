× Von Mallorca bis Formentera: Die schönsten Strände auf den Balearen

Auf jeder Insel der Balearen gibt es Strände, die Ihnen den Atem verschlagen. Wir verraten die schönsten Strände für Ihren nächsten Urlaub im Süden.

Viele denken bei den Balearen vor allem an Mallorca oder Ibiza. Doch die wenigsten haben Menorca oder Formentera auf dem Schirm. Auch dort gibt es traumhafte Strände. Wenn Sie im nächsten Urlaub Inselhopping machen möchten oder sich noch nicht entschlossen haben, auf welcher Balearen-Insel Sie Ihren Urlaub verbringen möchten, haben wir hier die atemberaubendsten Strände zusammengestellt.

Mallorca

Playa de Muro

© Getty Images ×

Im Nordosten der Insel erstreckt sich ein wahrer Traumstrand in Weiß. Der Playa de Muro erstreckt sich über rund sechs Kilometer und liegt direkt vor dem Naturpark und Vogelschutzgebiet Albufera. Das ruhige und flach abfallende Wasser macht den Sandstrand ideal für Familien mit Kindern. Doch auch Einheimische kommen hierher, denn an keinem anderen Ort ist der Blick auf Bucht von Alcúdia so eindringlich wie hier.

Es Trenc

© Getty Images ×

Auch Es Trenc gehört unumstritten zu den schönsten Stränden Mallorcas. Der Strand ist besonders weitläufig und wird selbst von Einheimischen empfohlen. Denn es sieht dort so aus wie in der Karibik. Es handelt sich zudem um eines der naturbelassensten und besterhaltenen Plätzchen der Insel. Mit einer Länge von 5 Kilometern gibt es keine Gebäude in der Nähe, das Wasser ist glasklar und der Sand ganz fein.

Ibiza

Playa de Ses Salines

© Getty Images ×

Die drittgrößte Balearen-Insel Ibiza ist der Promi-Hotspot am Mittelmeer. Kein Wunder, denn diese wussten die traumhafte Natur des Eilandes zu schätzen und zogen viele begeisterte Gäste auf die Insel nach. Gerne auch an den Strand de Ses Salines. Nahe den benachbarten Salzseen im Süden der Insel gelegen, zieht sich der von Pinienwäldern umgebene Strand an einer Landzunge in einem Naturschutzgebiet entlang.

Cala de Benirràs

© Getty Images ×

Im Norden Ibizas liegt der Strand Benirrás. Ein besonderes Highlight: Jeden Sonntag wird im Sommer hier die „Fiesta de los Tambores“ gefeiert. Sobald die Sonne untergeht, wird der Tag mit vielen Trommeln verabschiedet. Pinienwälder und Felsen bilden die magische Kulisse für diesen Strand der Strände auf Ibiza.

Menorca

Cala Macarella

© Getty Images ×

Menorca gilt als die grünste, unbekannteste und kontrastreichste der vier bewohnten Baleareninseln. Auf keiner Liste der schönsten Strände der Balearen darf der Cala Macarella fehlen. Türkisblaues Meer, imposante Klippen sowie ein puderzuckerweicher Sandstrand sorgen für einen perfekten Aufenthalt. Wer in diese Traumbucht will, muss sich jedoch ein wenig bemühen. Denn es gilt eine Dreiviertelstunde zu wandern. Doch der kleine Fußmarsch lohnt sich, denn hier zeigt sich die Natur von seiner schönsten Seite.

Cala Turqueta

© Getty Images ×

Nur wenige Kilometer weiter weist uns der Name dieser Bucht auf die Farbe ihres Wassers hin: türkisblau. Dieser Strand ist komplett naturbelassen und umgeben von üppigen Pinien. Nur 100 Meter lang ist die Cala en Turqueta – aber dieser Strand muss gar nicht groß sein, um zu beeindrucken. Wald und Felsen bilden die perfekte Hintergrundkulisse.

Formentera

Playa de Ses Illetes

© Getty Images ×

Formentera ist die kleinste Balearen-Insel und wird wegen ihrer Traumstrände auch „Kleine Karibik“ genannt. Am nordwestlichen Ende der Insel liegt die Playa de Ses Illetes auf einer schmalen Landzunge. Sie gilt nicht nur als schönster Strand Formenteras, sondern schafft es regelmäßig unter die besten Beaches der Welt. Weitläufige, weiße Sanddünnen, glasklares Wasser und schicke Jachten, die im tiefblauen Meer vor Anker liegen, sorgen für unvergessliche Impressionen.