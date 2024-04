× Schnell in die Sonne: Diese Reiseziele erreichen Sie in weniger als 3 Stunden

Lust auf Sonne, Strand und Meer? Für karibische Strände und türkisblaues Wasser müssen Sie nicht ewig im Flugzeug sitzen. Wir verraten die beliebtesten Sonnenziele, die in weniger als drei Stunden mit dem Flugzeug erreichbar sind.

Ob romantischer Stadtbummel, historische Entdeckungstour oder entspannter Badeurlaub. Wer spannende neue Orte kennenlernen will, muss nicht immer sofort eine Weltreise antreten. Viele sonnige Reiseziele sind schon innerhalb weniger Flugstunden erreichbar und eignen sich perfekt für einen erholsamen und stressfreien Urlaub mit kurzer Anreise.

Diese Reiseziele erreichen Sie in unter 3 Stunden Flugzeit

Korfu, Griechenland

Die Mittelmeerinsel kann man ab Wien in nur einer Stunde und 45 Minuten mit dem Flugzeug erreichen. Korfu ist bekannt als die grüne Insel Griechenlands und verbindet Strand und Berge. Wanderfans können das Landesinnere und die Weinberge erkunden, während Strandbegeisterte auf den endlos langen Sandstränden entspannen können. Auch Taucher finden an den Stränden von Palaiokastrits mit kristallklarem Wasser ausgezeichnete Bedingungen.

Sizilien, Italien

Die italienische Insel punktet vor allem mit Vielfältigkeit und ist ab Wien in nur 2 Stunden Flugzeit erreichbar. Wer im Urlaub alles haben will, findet hier Kultur und Natur gleichermaßen. Zum Strand gelangen Sie bequem per Seilbahn und können dort im glasklaren Wasser vor der Insel Isola Bella schnorcheln. Für Kulturinteressierte lockt das Städtchen Syrakus mit dem Teatro Greco und dem Apollontempel. Zudem begeistert die größte Mittelmeerinsel mit dem höchsten Vulkan Europas. Der Ätna ist nach wie vor aktiv und beeindruckt mit schwarzen Lavalandschaften und rauchenden Kratern.

Malta

Im kleinsten Land der EU gibt es einiges zu entdecken und das Beste: Mit einer Flugdauer von nur 2 Stunden und 20 Minuten haben Sie keine lange Anreise nach Malta. Der Inselstaat ist sehr abwechslungsreich mit schroffen Felsen, kleinen Buchten und flach abfallenden Stränden. Spektakuläre Klippen laden im Südosten der Insel zu ausgiebigen Erkundungstouren ein. Dazwischen bieten kleine Buchten immer wieder tolle Möglichkeiten für eine Pause mit Abkühlung im glasklaren Meerwasser.

Nizza, Frankreich

Auch Nizza darf in unserer Liste nicht fehlen. Für die größte Stadt an der Côte d'Azur müssen Sie nur 1 Stunde und 45 Minuten Flugzeit auf sich nehmen. Neben zahlreichen Boutiquen, Galerien und gemütliche Cafés überzeugt Nizza mit aufregenden Sehenswürdigkeiten sowie einer charmanten Promenade und dem beeindruckenden Jacht-Hafen. Die typischen ockerfarbenen Häuserreihen versprühen mediterranes Flair.

Split, Kroatien

Die Hafenstadt Split an der Adria ist ab Wien in nur einer Stunde und 15 Minuten Flugzeit erreichbar. Viele Reisende lieben Split für seine moderne Kultur und die historischen Bauwerke. Sonnenhungrige werden an den Stränden Bacvice, Kašjuni und Trstenik fündig, die direkt in der Stadt liegen. Ein absolutes Highlight ist zudem der Diokletianspalast, der seine Schönheit bereits als Drehort der Kultserie „Game of Thrones“ unter Beweis gestellt hat.